Ottawa a fait une nouvelle offre à Stellantis et LG Energy Solution pour sauver l'usine de batteries pour véhicules électriques NextStar de Windsor.

Le premier ministre Justin Trudeau estime que cette offre est respectueuse des contribuables.

Il s'agit surtout d'une offre raisonnable qui permettra de créer de bons emplois pour les générations à venir, d'assurer l'avenir des collectivités du sud de l'Ontario et de veiller à ce que le Canada contribue pleinement au monde sans émission sur lequel nous comptons , a-t-il précisé.

Dans un courriel, la porte-parole de Stellantis au Canada a confirmé que la compagnie avait reçu une offre écrite de la part du gouvernement fédéral qui fait actuellement l'objet d'un examen financier et juridique.

En conférence de presse mardi, le ministre de l'Innovation et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, affirme que cette nouvelle offre montre que des progrès importants ont été réalisés. Il n'a toutefois pas précisé s'il s'agissait de l'offre finale du gouvernement.

Il ne serait pas judicieux pour moi de négocier en public - ces choses sont complexes , a-t-il déclaré.

M. Champagne dit qu'il attend une réponse de Stellantis et de LG sous peu , et que les Canadiens ne devraient pas être surpris par ce qui est sur la table et ce qui est offert.

Nous avons dit, dans l'énoncé économique de l'automne, qu'il s'agirait d'égaliser les règles du jeu avec les États-Unis en ce qui concerne la Loi sur la réduction de l'inflation. Mais je pense aussi que les Canadiens, les syndicats et les gens comprennent qu'il s'agit d'opportunités générationnelles , a expliqué le ministre.

Cela fait plus de trois semaines que la construction de l'usine est suspendue, la multinationale accusant le gouvernement fédéral de ne pas respecter ses engagements en matière de subventions publiques.

La remise en cause de projet par Stellantis est annoncé peu de temps après l'annonce d'un financement de 13 milliards de dollars d'Ottawa pour un autre projet d'usine de batteries électriques mené par le constructeur allemand Volkswagen à St. Thomas, dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Depuis la mi-mai, Ottawa et Toronto se renvoient la balle réclamant de l'autre gouvernement de bonifier sa participation. Le premier ministre Doug Ford est le premier à avoir franchi le pas et à avoir annoncé une bonification de son offre. Il s'est dit prêt à contribuer au tiers du financement public de l'usine, le montant exact n'ayant pas été dévoilé.

Le fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution et Stellantis ont lancé le projet d'usine de batteries NextStar de 5 milliards de dollars l'année dernière à Windsor. Les installations devaient créer 2500 emplois et ouvrir leurs portes en 2024.