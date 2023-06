Le président du Conseil de police de Winnipeg, Markus Chambers, veut que plus d’informations soient divulguées à propos des enquêtes menées à l’interne sur des agents de police de la Ville. Cette demande arrive après que le nombre d’allégations d'activités criminelles et d’infractions à la réglementation ait augmenté au sein de la force policière.

Dans un rapport publié lundi, le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth, a indiqué que l’Unité des normes professionnelles a reçu 43 plaintes contre la police en 2022. Or, ceci représente une hausse comparée à l’année précédente durant laquelle 33 plaintes avaient été enregistrées.

Le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth, affirme que les enquêtes officielles menées par l'unité des pratiques et des normes professionnelles prennent en moyenne entre quatre et six mois pour se conclure. (Jaison Empson/CBC) Photo : Radio-Canada

De plus, entre 2017 à 2022, le nombre moyen de plaintes annuelles contre la police était de 37,5, selon le rapport.

Les allégations portées font état d'abus d'autorité, de manquements au devoir, de vols et de proférations de menaces.

En 2022, 24 de ces plaintes ont été déposées par des membres du public, tandis que les 19 autres proviennent de sources internes de police.

Le rapport ne révèle cependant pas le nombre d'enquêtes menées qui ont abouti à des mesures disciplinaires.

Markus Chambers demande que la police de Winnipeg divulgue les résultats de ces enquêtes.

Les juridictions comme celles d'Ottawa et de Toronto permettent de rendre publiquement les mesures disciplinaires qui ont été prises. Cela favorise l'imputabilité, la transparence et garantit que les gens savent que des actions concrètes sont posées , indique-t-il.

« À Winnipeg, le public n'a pas le droit de connaitre les mesures disciplinaires prises à l'encontre d'un agent, pour le moment. » — Une citation de Markus Chambers, président du Conseil de police de Winnipeg

Markus Chambers ajoute que la convention collective du Service de police ne permet pas de divulguer ce type d'information et accuse le syndicat de faire obstacle à la transparence.

Danny Smyth affirme, pour sa part, que les enquêtes officielles menées par l'Unité des normes professionnelles prennent en moyenne entre quatre à six mois avant d'être complétées.

Ces enquêtes sont distinctes de celles menées par l'l’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi du Manitoba, qui enquête uniquement sur des plaintes externes.

Dans son rapport, Danny Smyth souligne les décisions rendues sur trois enquêtes autour des allégations de partialité de la part de policiers.

Une des enquêtes a été abandonnée en raison d'un manque de preuves, tandis que les deux autres ne font état d'aucun acte répréhensible, précise Smyth.

L'emploi de la force

Un second rapport quant au recours à la force par la police a aussi été publié lundi et indique qu'en 2022, des policiers de Winnipeg ont tiré sur six personnes et en ont tué trois, alors qu'aucune fusillade policière n'avait été recensée en 2021.

Ce document précise que la police a abattu en moyenne 3,67 personnes par année entre 2017 à 2022 et a tué en moyenne 1,8 personnes par année, au cours de fusillades policières survenues pendant cette même période.

Danny Smyth note une légère augmentation du pourcentage d'altercations impliquant une résistante violente entre la police et les citoyens.

Cette hausse s'explique surtout à cause des personnes qui consomment de la méthamphétamine , précise-t-il.

Le chef du Service de police de Winnipeg ajoute que les personnes sous l'influence de la méthamphétamine ont souvent une tolérance élevée à la douleur et sont beaucoup moins sensibles aux techniques de désamorçage des conflits verbaux et physiques .

Danny Smyth note également que la police a utilisé des pistolets paralysants, 265 fois en 2022, contre 231 l'année précédente.

Le rapport fait aussi état qu'entre 2017 à 2022, la police a utilisé à 237 reprises (moyenne annuelle) des pistolets paralysants.

Poursuites en voiture

Un troisième rapport soumis au Conseil de la police de Winnipeg révèle que le service de police a connu une baisse du nombre de poursuites impliquant des véhicules policiers. En 2022, le service rapporte 79 poursuites en voiture , contre 91 en 2021 et 122, en 2020.

Markus Chambers souhaite davantage d'explications sur ces chiffres. Le service de police doit préciser si cette baisse est due à des changements de politique, à l'usage de l'hélicoptère de la police ou à d'autres facteurs. ,ajoute-t-il.

D'après les informations de Bartley Kives