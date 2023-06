Mauvaise qualité de l’air : ce que vous pouvez faire

Responsable des conditions météorologiques extrêmes à Santé publique Ottawa (SPO), Birgit Isernhagen explique que les personnes qui travaillent à l'extérieur devraient prendre des pauses et s'assurer de boire suffisamment de liquides.

Santé publique Ottawa recommande, entre autres, de boire de l'eau si vous devez travailler à l'extérieur. (Photo d'archives) Photo : iStock

Les personnes souffrant de maladies préexistantes telles que l'asthme devraient utiliser régulièrement leur pompe, ajoute-t-elle.

Si vous faites beaucoup d'activités à l'extérieur et que vous remarquez que vous avez des vertiges ou que vous n'arrivez pas à respirer, arrêtez ce que vous faites et allez dans un endroit où les fenêtres sont fermées et où il y a de l'air conditionné , conseille Mme Isernhagen.

La région de la capitale nationale est sous le smog en raison des incendies qui secouent le Québec. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le bulletin spécial d'Environnement Canada sur la qualité de l'air, publié mardi, comprend également des recommandations pour la sécurité des résidents. La fumée des incendies de forêt peut être nocive pour la santé, même à de faibles concentrations, et il est conseillé de réduire l'exposition.

Les gens réagissent différemment à la fumée. Une légère irritation et une gêne sont courantes et disparaissent généralement lorsque la fumée se dissipe. Boire beaucoup d'eau peut aider le corps à faire face à la fumée.

Environnement Canada conseille aussi de faire fonctionner les ventilateurs et les filtres HEPA à la maison, de garder les portes et les fenêtres fermées autant que possible et d’essayer de ne pas encourager la pollution de l'air intérieur en passant l'aspirateur, en faisant frire des aliments ou en faisant brûler des bougies.

Les masques respiratoires de type N95 peuvent aider à filtrer les particules de la fumée, mais pas les gaz.