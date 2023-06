Non, le gouvernement n’a pas allumé les feux de forêt

Vous vous demandez pourquoi il y autant de feux partout au Canada et au Québec? Chercher pas plus loin, la réponse est la , peut-on lire dans une vidéo vue plus de 80 000 fois sur TikTok, dans laquelle on voit des jets de flammes projetés d'un aéronef survolant une forêt. Ils font exprès! , peut-on également lire dans la vidéo.

La vidéo montre bel et bien une tentative de mettre le feu à une forêt, mais elle est ici tout simplement mal interprétée. Lors de feux de forêt, c'est une pratique courante de brûler stratégiquement des zones à haut risque d’incendie afin de limiter leur expansion.

En plus, la vidéo en question ne provient pas du Canada. Selon l’AFP, qui avait publié un article de vérification de faits au sujet de la même vidéo  (Nouvelle fenêtre) dans un autre contexte, les images avaient d’abord été publiées sur Instagram par un pompier en 2020. Ce dernier a confirmé qu’il s’agissait d’un incendie contrôlé, mais n’a pas voulu dire où la vidéo avait été tournée.

Selon Parcs Canada  (Nouvelle fenêtre) , un brûlage dirigé, c’est un feu planifié, allumé intentionnellement et contrôlé par des spécialistes, dans le respect de conditions précises et suivant les procédures nécessaires pour obtenir le résultat voulu en toute sécurité .

Une fois brûlées, et tous les éléments combustibles ainsi éliminés, les zones deviennent des pare-feux. Les brûlages dirigés peuvent également servir à protéger certaines espèces de plantes d’autres espèces envahissantes, à favoriser la biodiversité ou à aider à la régénération de certaines plantes.

La Société de protection des forêts (SOPFEU) affirme toutefois que des brûlages dirigés sont rarement utilisés au Québec. Cette technique est plus rarement utilisée au Québec puisque, contrairement à d’autres lieux et topographies, nous disposons de milliers de lacs et rivières , explique la porte-parole de la SOPFEU, Karine Pelletier.

Des vidéos trompeuses semblables ont été publiées avec des légendes en anglais sur TikTok. L’une d’entre elles a cumulé plus de 1,2 million de visionnements en moins de trois jours.