L’avis d’évacuation est levé pour les résidents de Sept-Îles

Le maire de Sept-Îles en a fait l'annonce lors d'un point de presse lundi matin, aux côtés de la ministre responsable de la Côte-Nord ainsi que de représentants de la santé publique régionale et du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam.

Steeve Beaupré demande toutefois aux évacués de vérifier la sécurité des lieux avant de réintégrer leur résidence.

Pour sa part, la Sûreté du Québec (SQ) déploiera des équipes sur le terrain afin d'assurer une réintégration fluide des évacués.

La Sûreté du Québec demande la collaboration des citoyens pour permettre un retour à la maison sécuritaire à la suite de la levée de l'avis d'évacuation à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On est conscient que les gens ont hâte de revenir à la maison, mais on doit le faire de façon sécuritaire, donc c'est pour ça qu'il y a des policiers tout au long de la 138 qui vont assurer une belle présence , assure le porte-parole de la SQ , Marc Tessier.

Steeve Beaupré indique que la décision de lever l’avis d’évacuation a été prise à la suite d’un avis positif émis par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Il demande toutefois aux citoyens de rester sur leur garde.

Le maire de Sept-Îles, Steeve-Beaupré (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

« Vous méritez de retourner chez vous en gardant toutefois à l'esprit que la menace est toujours présente. » — Une citation de Steeve Beaupré, maire de la Ville de Sept-Îles

Rien n’est gagné, le feu n’est pas contrôlé, mais les perspectives sont positives. Même si le danger immédiat est écarté, la vigilance doit [prévaloir] dans les prochaines semaines , rappelle-t-il.

Le maire soutient que d’après les informations de la SOPFEU , l’incendie à proximité du lac des Rapides n’est plus menaçant pour la Ville. Il ajoute que le feu près de la rivière Moisie a peu évolué lors de la fin de semaine et s’est suffisamment déplacé vers le nord.

Les effectifs toujours sur le terrain

Toutefois, le service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles demeure toujours sur un pied d'alerte malgré la levée des mesures d'évacuation.

Le directeur du service sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles, Joel Sauvé, soutient que les opérations se poursuivent sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens et des infrastructures névralgiques.

Selon le directeur des services incendie de la Ville de Sept-Îles, Joël Sauvé, une soixantaine de pompiers demeurent sur le terrain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On est en train d'établir des plans de prévention , explique-t-il Aujourd'hui, on va faire le tour de la communauté de Mani-utenam pour les aider à prévoir éventuellement des mesures préventives pour éviter les dommages matériels lors d'un éventuel feu.

Il confirme que les pompiers de Québec, Lévis et Saguenay resteront toujours dans le secteur pour trois à cinq jours.

On sait que le feu est toujours actif. On l'a dit, alors on garde notre ligne qu'on avait tracée au tout début de nos opérations, il y a huit jours. On a tracé une ligne et on a dit: lorsque le feu atteindra cette ligne-là, nous procéderons à des évacuations , précise M. Sauvé.

Le porte-parole de la SQ , Marc Tessier, mentionne que de leur côté, des patrouilleurs continuent de surveiller les chemins forestiers interdits d'accès en raison des feux de forêt qui sont toujours en activité autour de Sept-Îles.

Dans le contexte actuel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord souligne avoir amorcé la réintégration des patients évacués. La présidente-directrice générale, Manon Asselin, estime que l’opération complète devrait s'étendre sur 10 jours.

Manon Asselin est la PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

On veut faire ça de façon sécuritaire et coordonnée, sans perdre de dossiers. En ce moment, on évalue notre capacité de réception quotidienne de patients , déclare-t-elle.

Elle ajoute que 75 usagers nécessitant des soins actifs à l'hôpital de Sept-Îles et au Centre d'hébergement et de soins de longue durée ont été déplacés vers les grands centres au cours des derniers jours.

Le Centre de services scolaire du Fer confirme que le retour en classe des élèves est prévu pour mercredi. Le chef de Uashat mal Mani-utenam, Mike Mckenzie, affirme que les écoles et les établissements de la communauté devraient également rouvrir demain.