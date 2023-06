Un été difficile en vue dans les établissements de santé de l’Estrie

La direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS a annoncé, ce mardi, son plan pour faire face à l'été qui vient. D'entrée de jeu, on a expliqué que les décisions ont été prises afin d'offrir des conditions de travail respectueuses au personnel tout en assurant des soins et services sécuritaires à la population . Leur objectif est de ne pas accentuer la pression sur les équipes pendant les vacances, mais aussi de permettre aux employés d'en prendre également .

Entre autres secteurs touchés, il y a la liste d'attente en chirurgie. Même si un travail est fait, selon le CIUSSS, pour stabiliser la liste, reste qu'un ralentissement se fera sentir quant à l'offre de soins et de services .

On demande aussi la collaboration de la population pour aider à diminuer cette pression. Par exemple, si vous devez annuler un rendez-vous, il faut le faire au moins 48 heures à l'avance. Aussi, si vous obtenez votre congé de l'hôpital, c'est important de partir le plus rapidement possible.

Le nombre de lits disponibles dans les différents établissements de santé sera réduit. Par exemple, aux soins intensifs du CHUS-Hôpital Fleurimont, quatre lits seront fermés du 25 juin au 5 septembre. En médecine, au CHUS-Hôtel-Dieu, 22 lits ne seront pas disponibles pour la même période. Toutefois, dans le secteur santé mentale, on note un maintien de tous les lits. Au total, dans les deux hôpitaux du CHUS, une centaine de lits seront fermés pour la période estivale.

Plusieurs salles des différents blocs opératoires seront également fermées pendant quelques semaines. Par exemple, dans les deux hôpitaux du CHUS, huit salles sur 19 seront fermées de la fin juin au début septembre.

Fermetures des centres de prélèvement

De nombreux centres de prélèvement seront fermés un peu partout en Estrie au cours de l'été. C'est le cas de celui situé au Centre d'hébergement Argyll qui ne sera pas accessible du 19 juin au 20 août. Ceux de Saint-Ludger, Stornoway, Stratford, Lac-Drolet, Notre-Dame-des-Bois, Saint-Augustin-de-Woburn et de Saint-Robert feront de même.

La plupart des autres centres de prélèvement subiront des modifications à leur horaire pendant la saison chaude. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur le site Clic Santé.