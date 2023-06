Projet de camping au Boule Rock révisé à la baisse

Le budget du projet passe de 6 millions à 4,7 millions de dollars et 152 terrains de camping seraient aménagés au lieu de 240 comme prévu initialement.

Il s’agit d’un nouveau projet qui prend en compte les préoccupations de la communauté , selon l’un des promoteurs du projet et maire de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin.

Plutôt que d’entasser tout le monde, on veut faire un camping où il y aura une capacité de bien vivre , ajoute-t-il.

Le maire de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin, est l'un des promoteurs du projet. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le projet de camping soulève bien des inquiétudes dans la communauté depuis l’achat du club de golf par la compagnie Groupe JGS. L’approvisionnement en eau des nouveaux terrains loués est l’un des points soulevés par les citoyens préoccupés.

On ne peut jamais plaire à tout le monde dans la vie, mais si on est capable encore une fois de prendre notre temps pour chercher une plus grande acceptabilité sociale [...] c’est le projet et la communauté qui vont en être gagnants , se défend Jean-François Fortin.

De son côté, le maire de Métis-sur-Mer, Jean-Pierre Pelletier, juge le nouveau projet intéressant puisqu’il n’implique pas financièrement la Municipalité.

La population a pu être mise au fait des nouveaux paramètres du projet lors d’une séance d’information publique lundi soir. Le conseil municipal devait mener une consultation publique, mais a plutôt choisi de laisser les promoteurs présenter cette nouvelle mouture du camping.

La Municipalité devra ensuite retravailler son règlement de zonage, selon le maire Pelletier.

Avec les informations de Sophie Martin