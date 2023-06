Un dépliant anonyme suscite des inquiétudes dans la communauté LGBTQ+ de l’Î.-P.-É.

Un dépliant distribué de façon anonyme un peu partout à l’Île-du-Prince-Édouard remet en question les directives en matière d'identité de genre et d’inclusion adoptées dans les écoles de la province. Le document suscite des inquiétudes dans la communauté LGBTQ+.

Ces dépliants ont récemment fait leur apparition dans les boîtes aux lettres et sur les pare-brise de voitures de certains résidents de l'Île-du-Prince-Édouard.

Ils contestent certaines parties des lignes directrices en matière d'identité de genre et d’inclusion adoptées dans les écoles de l'île, ainsi que les cours d’éducation sexuelle.

Ces dépliants ont récemment fait leur apparition dans les boîtes aux lettres et sur les pare-brise de voitures de certains résidents de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Les rédacteurs du document — dont on ne connaît pas l'identité — s'opposent à plusieurs points de cette politique qui offre notamment la possibilité aux élèves de choisir leurs noms et pronoms utilisés en classe. Ils contestent également le fait que cette politique permet aux enfants de choisir s'ils veulent communiquer ou non avec leurs parents leur décision sur leur pronom.

Le document diffusé récemment encourage les parents à garder leurs enfants à la maison durant une journée en signe d'opposition aux directives.

La ministre de l’Éducation, Natalie Jameson, a approuvé les lignes directrices en matière d’inclusion et d’identité de genre en décembre 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

La ministre de l'Éducation, Natalie Jameson, a déclaré que l'objectif de ces lignes directrices est de prévenir la discrimination et de créer un environnement plus inclusif et accueillant.

En embrassant la diversité, en promouvant la compréhension et en encourageant un sentiment d'appartenance, les écoles peuvent contribuer à façonner une société plus inclusive où chaque individu, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, est valorisé et respecté , a déclaré la ministre qui n’a pas souhaité donner d’entrevue.

La distribution de ce dépliant arrive alors que les écoles de l’île organisent des activités de célébration du mois de la fierté.

Inquiétude pour les associations

Le responsable du groupe Franco Queer Île-du-Prince-Édouard, Jason Buote, ne se dit pas surpris de la distribution du dépliant et de l'opposition à ces consignes scolaires.

« Cela fait des années que ça existe, et maintenant, c’est juste fatigant! » — Une citation de Jason Buote, responsable du groupe Franco-Queer Île-du-Prince-Édouard

Il ajoute que les craintes quant à ces politiques dans les écoles s'appuient sur la désinformation.

C'est vraiment la notion qui dit que les politiques de la province vont influencer les enfants dans leur identité de genre [...], ce n'est pas comme ça que ça fonctionne , ajoute-t-il.

Jason Buote, co-fondateur du groupe FrancoQueer ÎPÉ, réitère l’importance d’avoir ces politiques d'inclusion en place dans les établissements scolaires. (Photo d'archives) Photo : Alex Cairns

Jason Buote réitère l’importance d’avoir ces politiques en place dans les établissements scolaires.

Un enfant qui se sent plus en sécurité, c'est un enfant qui va bien apprendre, et cela, c’est la finalité des écoles, dit le membre de Franco-Queer Île-du-Prince-Édouard.

Punir les responsables

À la direction du Réseau transgenre de l’Île-du-Prince-Édouard, Lucky Fusca espère que le gouvernement pourra mettre en place des mesures qui permettront de responsabiliser les auteurs de ces dépliants.

« J'espère que les autorités prendront conscience de la gravité de la situation et réagiront en conséquence. » — Une citation de Lucky Fusca, Réseau transgenre de l’Île-du-Prince-Édouard

Lucky Fusca, du Réseau transgenre de l’Île-du-Prince-Édouard, considère que les prises de position des opposants aux lignes directrices provinciales sur l'école inclusive sont graves. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas la première fois que ces lignes directrices d’inclusion et d’identité de genre sont remises en cause à l'île.

Une ancienne conseillère scolaire a démissionné six mois après son élection parce qu'elle voulait que le conseil fasse une révision des lignes directrices.

La révision de la politique 713 des écoles au Nouveau-Brunswick a aussi récemment suscité un débat semblable dans cette province.

Tant la Commission scolaire de langue française que la Public Schools Branch n’ont pas souhaité accorder d’entrevue, mais un message de soutien à la communauté à la LGBTQ+ a été publié sur leur page sur les réseaux sociaux.