Une équipe de basketball professionnel bientôt à Québec

La nouvelle équipe évoluera dans la ligue canado-américaine Basketball Super League (BSL), et non pas dans la Canadian Elite Basketball League (CEBL), comme le fait déjà l’Alliance de Montréal. La direction de l’équipe a fait ce choix pour avoir une saison plus longue.

La CEBL est une ligue d’été qui joue sur 2 mois et demi environ. Il y a 20 matchs au total. Nous on a fait le choix d'avoir plus de matchs, 32 matchs dont 20 à domicile pour que la communauté de basketball à Québec puisse plus en profiter , a expliqué le président-directeur général et fondateur des Pionniers, Cyrille Poitevineau Millin, à Première heure.

Ce dernier est également à l’origine de l’équipe L’Académie d’Alma qui a vu le jour au Saguenay et a ensuite déménagé à Québec, l’hiver dernier.Les Pionniers remplaceront L’Académie d’Alma qui n’existera plus. L’équipe conserve toutefois le même logo.

On aura maintenant une équipe professionnelle avec un ou deux jeunes en développement , précise la direction.

L’équipe des Pionniers est d’ailleurs toujours en recrutement de joueurs. Déjà, quelques athlètes de Québec sont dans la mire de la direction. Le recrutement se fera aussi en Europe, aux États-Unis et ailleurs au Canada.

Dans notre ligue, la BSL , il n’y a pas de plafond salarial , a rappelé M. Poitevineau Millin suggérant que cela peut être un incitatif au recrutement.

Québec prête pour une équipe de basketball ?

La saison des Pionniers aura lieu de décembre à mai et il en coûtera 1,5 million de dollars pour créer l’équipe. La direction est encore en négociation avec des partenaires pour déterminer l’aréna ou le stade qui accueillera l’équipe.

Pour les investissements, une bonne partie vient de moi. Il y a aussi l’homme d’affaires en France, Alain Tingaud. En ce moment, beaucoup de personnes sont intéressées par le projet et nous contactent , soutient M. Poitevineau Millin.

« Ce n'est pas la NBA , mais ça va être du très haut niveau de basketball. On n’aura rien à envier à d'autres ligues. » — Une citation de Cyrille Poitevineau Millin, président-directeur général et fondateur des Pionniers

Ce dernier est persuadé que le sport attirera de nombreux amateurs, et ce, même après 10 ans d’absence à Québec.

C’est un sport qui est en pleine effervescence et un des plus faciles à pratiquer. Avec les études de marché qu'on a faites [on voit que] les gens attendent avec impatience depuis très longtemps de revoir du basket professionnel. Même quand les Rouge et Or jouent, ils font quasiment salle comble chaque fois , assure le président-directeur général.

Il ajoute que le prix des billets sera très abordable . Les billets les moins chers seront vendus autour de 20 $ alors que les plus chers coûteront près de 75 $, selon lui. On veut vraiment que tous les gens puissent venir voir du basket professionnel dans la région de Québec , confie M. Poitevineau Millin.

D’après l’entrevue de l'émission Première heure