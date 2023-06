Les pompiers de Montréal à la rescousse de Sept-Îles

Depuis vendredi, les préparatifs vont bon train au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), explique le chef de division Martin Guilbault.

En entrevue à RDI , il rappelle que le Service d’incendie de Sept-Îles a formulé la demande pour avoir des pompiers supplémentaires. Des soldats du feu de Québec, de Lévis et du Saguenay y sont déjà.

La demande de Sept-Îles s’est rendue jusqu’à Montréal , où les trois services d’incendie unissent leurs efforts pour répondre présent, ajoute M. Guilbault.

On a eu des rencontres toute la fin de semaine. On essaie de mettre ensemble notre logistique, les équipements, le personnel pour être prêt , précise-t-il.

On est en train d’organiser le déplacement des camions et des pompiers pour faire en sorte que l’on soit présents sur les lieux tout en étant autonomes , ajoute le chef de division du SIM .

« On ne veut pas être un fardeau pour les pompiers de Sept-Îles, mais une aide. » — Une citation de Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal

Une fois sur place, ces pompiers auront pour tâche d’aider au contrôle du service incendie urbain afin de protéger la ville.

Si jamais il y a des demandes au niveau de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), on est capable d’envoyer des pompiers. Toutefois, dit-il, il faudra suivre une formation spécifique donnée par la SOPFEU au même titre que les militaires cette semaine.

Les pompiers de la région de Montréal ont été nombreux à proposer leurs services. Juste pour le Service incendie Montréal, on a plus de 500 pompiers, pompières qui ont donné leur nom pour être volontaires. À Laval et à Longueuil, on a également enregistré une très forte réponse de la part du personnel , conclut M. Guilbault.

Avec les informations de Karine Bastien