En 2022, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme partout au Québec, recruter des officiels pour les ligues de baseball amateur n'était pas simple. Toutefois, la situation a changé du tout au tout au cours de la dernière année.

On parlait régionalement de 43 arbitres. Et puis maintenant, pour l'année en cours, on est rendu à 85 personnes qui sont inscrites comme arbitres au Saguenay-Lac-Saint-Jean , explique le représentant des arbitres du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean Gagnon, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Selon lui , ce sont les campagnes de communication menées par les différents partenaires de Baseball Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont responsables du succès de recrutement.

Des villes ont fait beaucoup, beaucoup de publicité, le bouche-à-oreille, sérieusement, ça a porté fruit , explique-t-il avant de renchérir sur le fait que plusieurs parents initient leurs enfants à la pratique de l’arbitrage.

Un parent qui s'inscrit pour être arbitre et avec son jeune de 12 ans ça fait un duo J’ai commencé de cette façon aussi avec mon jeune, on arbitrait tous les deux et ainsi de suite, puis là maintenant, il est rendu à un certain niveau qui peut faire son chemin tout seul , dit-il.

Jean Gagnon observe ce regain pour l’arbitrage auprès des jeunes et des moins jeunes. Il mentionne que cette diversité d’âge est une bonne chose pour le sport.

J'ai même des jeunes de 22 ans qui sont revenus. Ce sont des jeunes qui ne sont pas des joueurs de baseball, qui sont des travailleurs et puis qui reviennent au monde de l'arbitrage. Ça nous donne des arbitres qui sont disponibles sept jours par semaine pour nous donner un coup de main. Puis c’est ce qu'on veut justement, c'est encadrer nos plus jeunes. Nos jeunes arbitres en ayant un adulte avec. On s'entend que quand on place un adulte sur le terrain, ça crée un sentiment de sécurité , conclut-il.

Avec les informations de Frédéric Tremblay