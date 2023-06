CSS au Cœur-des-Vallées : le personnel de soutien au bout du rouleau, selon le syndicat

Un sondage réalisé auprès du personnel de soutien du Centre de services scolaire du Cœur-des-Vallées a révélé des résultats jugés « inquiétants » par le syndicat, d’autant plus que 39 % des employés ont songé à remettre leur démission, soit en raison de la charge de travail, de l’épuisement professionnel ou encore de la violence subie.

La présidente par intérim du Syndicat du personnel de soutien scolaire au Cœur-des-Vallées, Josée Danis, a reconnu ne pas avoir été étonnée par les résultats faisant suite au sondage réalisé en janvier, particulièrement la portion où plus de 30 % des employés ont admis avoir vécu de la violence physique et psychologique de la part des élèves.

En octobre [2022], nous avons fait un souper-causerie avec nos membres afin d’échanger sur leur réalité terrain. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé l’ampleur de toute la violence vécue par plusieurs. Il est temps d’agir, et vite, si nous voulons cesser de perdre nos travailleuses et nos travailleurs , a-t-elle commenté par la voie d'un communiqué envoyé par la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Autres faits saillants du sondage :

62 % jugent que leur travail est épuisant émotionnellement;

63 % travaillent durant leur pause pour réaliser l’ensemble de leurs tâches;

54 % effectuent des heures supplémentaires pour effectuer leurs tâches.

Invitée à l’émission Les matins d’ici, mardi, la présidente du secteur scolaire à la Fédération des employées et employés de services publics, Annie Charland, s’est dite surprise et très inquiète des résultats du sondage.

Au-delà des chiffres, elle insiste sur le fait que le milieu scolaire, déjà en manque de personnel , ne peut pas se permettre de perdre d’autres employés.

On voit des gens qui ont une trentaine d’années d’expérience partir. C’est une grande perte d’expertise , a-t-elle déploré.

On manque de personnel, alors nos employés travaillent pour deux. Souvent, ils tombent au combat, car ils sont épuisés, puis personne ne peut les remplacer. C’est un cercle vicieux. En éducation, on s’en va droit dans le mur , a-t-elle clamé.

Méthodologie Le sondage a été réalisé en ligne au mois de janvier. Les répondants ont eu une fenêtre de trois semaines pour répondre au sondage qui portait sur les six derniers mois. En tout, 7500 employés de soutien ont répondu à travers le Québec, mais les résultats présentés dans l’article sont ceux des 191 employés œuvrant au sein du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées. Le sondage a été commandé par la Fédération des employées et employés de services publics.

Dans sa déclaration, Josée Danis a aussi mis de l’avant le fait que les élèves sont à l’école à temps plein et la moitié de notre personnel est à temps partiel , de sorte qu’il est difficile de mettre en place des solutions efficaces .

Le président du Conseil central de l’Outaouais – CSN , Alfonso Ibarra Ramirez, est lui aussi inquiet. Selon lui, pour éviter une vague de démissions, il n’y a qu’une solution , soit d’écouter les gens sur le terrain et [de] ne pas imposer des mesures qui ont démontré leur insuffisance à atténuer la pénibilité du travail du personnel de soutien scolaire .

Radio-Canada a contacté, mardi matin, le Centre de services scolaire du Cœur-des-Vallées afin d’avoir son point de vue sur les résultats de ce sondage. Au moment de publier, nous n’avions toujours pas obtenu de réponse.