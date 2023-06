Le dépanneur 7-Eleven situé près de l'avenue Ness et du chemin Sturgeon demande un permis pour servir de l'alcool dans sa salle manger. Il s'agit d'une première dans la province.

Un panneau à l'entrée du commerce, situé dans l'avenue Ness près du chemin Sturgeon, indique que le magasin sera rénové pour inclure une salle à manger meublée où les clients adultes pourront prendre un repas avec un verre de bière ou de vin . L'objectif est de servir de l'alcool de 9 h à 2 h, du lundi au dimanche.

Il sera possible sous peu de prendre une bière avec un Slurpee (barbotine carbonatée) dans l'établissement.

Un porte-parole de la Société des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba confirme la demande de permis d'alcool de 7-Eleven pour la salle à manger de ce magasin.

Un autre panneau affiché à l'entrée de l'emplacement de l'avenue Ness indique que le dépanneur sera réaménagé. (Trevor Brine/CBC) Photo : Radio-Canada

Un panneau affiché à l'entrée du magasin indique que le dépanneur sera réaménagé.

Ce type de permis permet de vendre et de consommer de l'alcool dans une salle à manger mais ne permet pas la vente au détail , déclare l'analyste des communications pour la Société, Lisa Hansen.

Afin de se qualifier pour un permis d'alcool de salle à manger, une entreprise doit avoir suffisamment de places assises pour les clients et avoir une cuisine sur place.

Dans cet établissement 7-Eleven à Niagara Falls, en Ontario, la bière, le vin et le cidre sont conservés dans un réfrigérateur avec une mention d'usage réservé aux employés. (Pelin Sidki/CBC) Photo : Radio-Canada

Ailleurs au Canada

CBC a tenté de joindre le siège social de 7-Eleven pour obtenir davantage d'informations mais n'a pas encore obtenu de réponse.

7-Eleven a déjà obtenu des permis pour servir de l'alcool dans presque tous ses magasins en Ontario. Jusqu'à présent, la chaîne de dépanneurs n'a commencé à vendre de l'alcool qu'à deux endroits en Ontario, à Leamington et à Niagara Falls.

En Alberta, 11 des emplacements de la chaîne ont des permis et peuvent également vendre de la bière et du vin à emporter et à livrer.