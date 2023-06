Le théâtre Capitol de Moncton dévoile sa programmation 2023-2024

Après une année très occupée en raison des célébrations de son 100e anniversaire, l'équipe du Capitol n'a pas chômé pour proposer une programmation 2023-2024 très variée.

Plein les oreilles

Les arts de la scène seront à l'honneur avec plusieurs concerts, de l'humour, de la danse, du cirque et même une production bollywoodienne.

Daniel Bélanger était en grande forme lors de son concert du 12 juin 2018 aux Francos de Montréal. Photo : Francos Montréal / Victor Diaz Lamich

Parmi les têtes d'affiches de la programmation musicale francophone qui fouleront les planches du théâtre, on compte notamment Bleu Jeans Bleu, 2Frères, Julie Aubé, ainsi que Lynda Lemay.

Daniel Bélanger viendra présenter son spectacle Mercure en mai le 17 mai.

Les artistes David Myles, Bobby Bazini, Daniel Lanois ainsi que le groupe Mentana font également partie de cette nouvelle saison.

Jeremy Dutcher présentera son nouveau spectacle au théâtre Capitol. Photo : Radio-Canada / Vanessa Heins

Après le succès du ballet Pisuwin, le musicien Wolastoqey Jeremy Dutcher présentera également son tout nouveau spectacle, alors que le groupe ukrainien Dakahabrakha reviendra au Capitol dans le cadre du programme Donnez au suivant.

Plein les yeux

L'artiste drag Rita Baga sera au théâtre Capitol en septembre. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Du côté des variétés du cirque et de la danse, l'artiste drag Rita Baga passera par Moncton à la fin septembre dans le cadre de sa tournée.

Les arts du cirque seront aussi célébrés avec la compagnie australienne entièrement féminine A Good Catch qui présentera son spectacle Casting Off. La compagnie québécoise Flip Fabrique présentera, quant à elle, son spectacle Muse.

L'humour au féminin

Les femmes humoristes seront à l'honneur pour cette nouvelle programmation.

L'humoriste américaine Whitney Cummings sera de passage à Moncton pour la première fois en octobre. Les grandes dames de l'humour québécois, Lise Dion, Christine Morency et Marianna Mazza seront également en vedette.

Un reprise 100 % normale des activités

Pour la directrice générale du Théâtre Capitol de Moncton, le vent est bon et la saison s'annonce encore meilleure.

Les 100 ans du Capitol ont été fêtés en grand et la 101e année sera l'une des plus grosses années du théâtre en termes de production, de budget et du nombre de spectacles avec plus de 65 artistes qui fouleront les planches du Capitol.

Kim Rayworth, directrice générale du Théâtre Capitol de Moncton Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Nous on veut voir la croissance de l'organisme, on a des plans stratégiques, des objectifs et notre mission principale est de voir une assistance qui continue de grossir et de revoir les gens le plus souvent possible. On a beaucoup d'énergie et de motivation par ce qu’année après année, le public réponde à l'appel , mentionne la directrice générale.

Elle ajoute que : notre équipe a travaillé sans relâche tout au long de l'année pour qu'il n'y ait pas de réduction du "momentum" ou de l'enthousiasme que la communauté éprouve à l'endroit de notre offre de spectacle .

La programmation complète avec les dates des spectacles pour l'année 2023- 2024 se retrouve sur le site web du Théâtre Capitol de Moncton.