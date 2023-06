Des personnes désirant s'engager bénévolement auprès d'adolescents et de jeunes adultes sont activement recherchés en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, alors que le programme de mentorat Grands Frères Grandes Sœurs prend son envol.

L’initiative est déployée par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en collaboration avec l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs. Les deux instances planchent ensemble sur le projet depuis plusieurs mois.

L’initiative s’adresse à des jeunes adultes qui reçoivent des services de la DPJ ou de l’aide par le biais de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et qui sont âgés de 16 à 21 ans.

La directrice régionale de la DPJ, Michelle Frenette (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cette tranche d’âge en est une névralgique pour ces personnes qui peuvent être confrontées à certaines difficultés et ainsi être davantage isolées. C’est vraiment une transition majeure dans la vie des gens. Les fameux 18 ans peuvent être une source de stress , ajoute Michelle Frenette, directrice de la protection de la jeunesse pour la Gaspésie et les Îles.

De plus, la pandémie de COVID-19 peut avoir causé ou accentué, à son avis, la détresse de certains adolescents et jeunes adultes.

Une oreille attentive, pas un intervenant

L’idée est d’offrir à aux jeunes qui en ont besoin du soutien en dehors du système public, et ce, de manière informelle. Le bénévole qui offrira de son temps pour la cause n’est pas une personne à qui on demande de faire de l’intervention, au contraire , précise Mme Frenette.

La gestionnaire indique plutôt que ce mentor est avant tout appelé à écouter son petit frère ou sa petite sœur et à faire des activités avec lui ou elle à raison d’une demi-journée par mois. Que ce soit par le biais d’une randonnée, d’un souper ou d’un spectacle, l’idée sera de lui fournir un modèle positif.

L’initiative s’adresse à des adolescents et jeunes adultes de 16 à 21 ans qui reçoivent des services de la DPJ ou de l’aide par le biais de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Photo : getty images/istockphoto / monkeybusinessimages

Le jumelage sera d’ailleurs effectué en fonction des intérêts personnels des personnes inscrites afin qu’un lien puisse plus aisément se former entre les deux participants.

« C’est un projet qui m’anime énormément et je pense réellement qu’avec les bénévoles et la population de notre région, on va pouvoir faire une différence dans la vie de plusieurs jeunes. » — Une citation de Michelle Frenette, directrice de la protection de la jeunesse pour la Gaspésie et les Îles

La DPJ régionale n’a pas d’objectif précis en termes de recrutement de mentors, mais précise qu’elle aimerait jumeler à court terme une dizaine de jeunes dans les différentes MRC .

Si la population répond positivement, les premiers jumelages pourraient s’effectuer dans les prochaines semaines. L’organisme qui nous parraine est prêt, nous aussi , se réjouit Mme Frenette.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Grands Frères Grandes Sœurs. Des vérifications et des entrevues seront ensuite organisées avec chacune d’entre elles.