Une jeune fille agressée sexuellement dans un parc de Windsor

Des agents ont été appelés sur les lieux samedi vers 22 h.

Selon la police, la jeune fille aurait été abordée par un homme inconnu qui, après une brève conversation, l'aurait ensuite agressée sexuellement et lui aurait volé plusieurs de ses affaires avant de quitter le parc à vélo.

Les autorités indiquent que le suspect est un homme blanc entre 30 et 40 ans, mesurant entre 1m72 et 1m80. Il a un visage fin, une fente au menton, des cheveux courts, des jambes poilues et des mollets musclés.

Au moment de l'incident, il portait un chapeau blanc sans logo, un t-shirt blanc, un short beige qui lui arrivait aux genoux ainsi que des chaussures noires.

L'unité des crimes majeurs de la police de Windsor demande à toute personne qui habite ou se trouvait dans le secteur du parc Optimist Memorial entre 20 h et 22 h samedi de vérifier les images de sa caméra de surveillance ou de son tableau de bord.