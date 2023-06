Quatre enfants et un adulte ont perdu la vie lors d'une sortie nocturne pour pêcher le capelan dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Selon la Sûreté du Québec, les victimes ont été surprises par la marée.

Pour le guide professionnel en tourisme d’aventure, Jean-François Dubé, la pratique d’activité sur l’eau ou sur les berges nécessite toujours une bonne préparation en aval, surtout que le terrain est en constant changement.

Tu vas aller à Sainte-Luce pendant l'été puis, des fois, les bancs de sable vont bouger d'un endroit à l'autre, illustre-t-il. Ça va creuser plus profond d'un côté, puis aller plus haut de l'autre côté. Ça va avoir vraiment un effet. C'est pour ça que on ne peut pas s'y fier et se dire : "moi, ça fait des années que je vais là puis ça va toujours être pareil." Non, ça bouge.

M. Dubé ajoute qu’il faut se méfier lors des jours de pleine lune, propices à des conditions plus difficiles.

« On peut tomber sur la mauvaise journée dans le mois. Dans l’année, il y a des mauvais mois aussi. La fin de semaine passée, c’était la pleine lune, donc les plus fortes marées du mois. » — Une citation de Jean-François Dubé, guide professionnel en tourisme d’aventure

Selon le guide professionnel en tourisme d'aventure, Jean-François Dubé, il est préférable d'être accompagné par une personne d'expérience lors de nos premières excursions sur le fleuve. Photo : Radio-Canada / Mathieu Berger

La technologie à notre service

Afin de bien se préparer à aller sur les berges ou directement sur le Saint-Laurent, il existe une application mobile disponible sur le site de Pêches et Océans Canada.

L'hydrographe du ministère, Jonathan Morin, estime qu'elle est essentielle pour comprendre les marées. Il explique que ça ne prend que six heures pour passer d’une marée basse à une marée haute.

On donne à quelle heure de la journée les niveaux d'eau seront atteints. Au parc du Bic, ceux qui sont habitués à faire le parcours à la marche du Cap-à-l'Orignal, c'est vraiment très important de planifier en fonction des prédictions de marées , explique-t-il.

L'hydrographe de Pêches et Océans Canada, Jonathan Morin, conseille de s'informer des marées avant chaque sortie près du fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Mathieu Berger

M. Morin ajoute qu'il faut également consulter les conditions météorologiques pour connaître la force des vents et la pression atmosphérique, deux facteurs qui influencent la force des marées.

Avec les informations de Sophie Martin