La qualité de l’air dans la région fortement affectée par les fumées d’incendie

La région se situe à 10+ sur la cote air santé d'Environnement Canada, soit son niveau le plus élevé. C'est le pire indice des grandes villes de l'Ontario.

Cela signifie que le grand public devrait réduire ou reporter les activités extérieures exigeantes et que les personnes qui risquent d'avoir de graves problèmes de santé à cause de la pollution - notamment les personnes âgées, les jeunes enfants et les femmes enceintes - devraient éviter ce type d'activités.

On s'attend à ce que le niveau de risque soit élevé pour Belleville, Cornwall, Gatineau, Kingston et Ottawa mardi. À ce niveau, les personnes à risque devraient réduire ou remettre à plus tard les activités extérieures exigeantes et toutes les autres personnes devraient envisager de le faire.

La région de la capitale nationale est sous le smog en raison des incendies qui secouent le Québec. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Environnement Canada maintient ses avertissements de smog pour les régions situées au nord et à l'est de Gatineau et ses déclarations spéciales sur la qualité de l'air pour le reste de l'est de l'Ontario et de l'ouest du Québec.

Des niveaux élevés de pollution atmosphérique se sont développés en raison de la fumée des feux de forêt , indique un communiqué spécial sur la qualité de l'air émis tôt mardi matin.

Les panaches de fumée provenant des incendies de forêt locaux ainsi que des incendies de forêt au Québec ont entraîné une détérioration de la qualité de l'air.

Je n'ai pas vraiment de bonnes nouvelles parce que le flux d’air ne change pas vraiment pour la vallée de l'Outaouais , a déclaré Gerald Cheng, météorologue d'Environnement Canada, par téléphone lundi.

Un avertissement de smog est actuellement en vigueur pour la région de la capitale nationale. Photo : Radio-Canada / Pascal Charlebois

Il est difficile de prévoir des niveaux précis de concentration de fumée, mais le risque existe vraiment, et il est donc nécessaire de prendre des précautions pour se protéger .

Il n'y a pas non plus beaucoup de pluie dans les prévisions météorologiques, a-t-il ajouté. À Ottawa, le risque de pluie est de 30 % chaque jour, cette semaine.

L'aéroport international d'Ottawa a enregistré environ 20 millimètres de pluie au cours du mois dernier.

Ce que vous pouvez faire

Birgit Isernhagen, responsable des conditions météorologiques extrêmes à Santé publique Ottawa (SPO), explique que les personnes qui travaillent à l'extérieur devraient prendre des pauses et s'assurer de boire suffisamment de liquides.

Les personnes souffrant de maladies préexistantes telles que l'asthme devraient utiliser régulièrement leur pompe, ajoute-t-elle.

Si vous faites beaucoup d'activités à l'extérieur et que vous remarquez que vous avez des vertiges ou que vous n'arrivez pas à respirer, arrêtez ce que vous faites et allez dans un endroit où les fenêtres sont fermées et où il y a de l'air conditionné , conseille-t-elle.

La déclaration spéciale d'Environnement Canada sur la qualité de l'air, publiée mardi, a également émis des recommandations pour la sécurité des habitants. La fumée des incendies de forêt peut être nocive pour la santé, même à de faibles concentrations, et il est conseillé de réduire l'exposition.

Les gens réagissent différemment à la fumée. Une légère irritation et une gêne sont courantes et disparaissent généralement lorsque la fumée se dissipe. Boire beaucoup d'eau peut aider le corps à faire face à la fumée.

Environnement Canada recommande aussi de faire fonctionner des ventilateurs et des filtres HEPA à la maison, de garder les portes et les fenêtres fermées autant que possible et d’essayer de ne pas encourager la pollution de l'air intérieur en passant l'aspirateur, en faisant frire des aliments ou en faisant brûler des bougies.

Les masques respiratoires de type N95 peuvent aider à filtrer les particules de la fumée, mais pas les gaz.

Plusieurs activités sont déjà affectées par la situation actuelle.

À Ottawa, le conseil scolaire catholique d'Ottawa (OCSB) a décidé d’annuler une rencontre d'athlétisme, mardi, en raison des conditions météorologiques.

Du côté de l’Outaouais, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais a expliqué que lui et ses établissements scolaires vont suivre les consignes de la Santé publique.

Afin de diminuer l’exposition, il est notamment recommandé de maintenir les fenêtres fermées et de limiter les activités extérieures , explique-t-on.