N’allez pas en forêt, implore la Ville de La Tuque

[Lundi], ça a été relativement une bonne journée. Le feu n’a pas progressé et si les vents restent dans la même direction, on a encore un espoir de pouvoir sauver le village , affirme la chef de service aux communications de La Tuque, Hélène Langlais.

Le premier ministre du Québec, François Legault, avait pourtant déclaré lundi que malheureusement, [pour] Clova [...] on a comme perdu le contrôle. On va être obligé de laisser brûler Clova . Ces propos ont suscité de l’étonnement et de la colère chez des gens de cette communauté affiliée à La Tuque.

La SOPFEU soutient toutefois que l’incendie dans ce secteur situé à environ 200 kilomètres de La Tuque est important pour son organisation et que des renforts sont attendus dans cette région.

« Le feu de Clova est une priorité, parce qu’une priorité qui est très importante, ce sont les vies humaines. » — Une citation de José Poitras, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU

Un feu fait rage près de Clova, un secteur de La Tuque situé en Haute-Mauricie. (Photo : 4 juin 2023) Photo : Gracieuseté de Jannie Lalonde

Des chalets et des sites de villégiature menacés

On savait que le village de Clova n'avait pas brûlé , indique la porte-parole de la Ville de La Tuque, Hélène Langlais, en réaction aux propos de François Legault.

Elle souligne que la situation reste tout de même très imprévisible. La bataille n’est pas gagnée du tout, ça c'est certain. C'est certain aussi qu'il y a des sites de villégiature qui ont passé au feu, il y en a peut-être d'autres qui vont passer au feu, donc il y a des chalets qui risquent de disparaître, explique-t-elle. Pour le moment, on n'est pas capable de répondre aux gens à savoir c'est où exactement, puis combien de chalets vont y rester? Ça, on peut pas le déterminer.

Hélène Langlais affirme par ailleurs que la Ville reçoit beaucoup d'appels présentement de gens qui rivalisent d'imagination pour trouver une façon de rentrer dans le bois malgré l'interdiction .

« Si vous voulez vraiment aider les équipes qui sont en forêt présentement, qui luttent contre les feux et qui en ont plein les bras, respectez le décret, puis n'allez pas en forêt jusqu'à temps qu'on aille une bonne pluie, qu'on puisse reprendre le contrôle. » — Une citation de Hélène Langlais, chef de service aux communications

Selon la Ville, il n’y a pas d’avion qui arrose directement le feu par les airs près de Clova, mais des hélicoptères participent aux efforts. Hélène Langlais affirme qu’une quarantaine de personnes combattent les flammes, notamment avec de la machinerie lourde.

La carte des feux de forêt actifs en Mauricie de le Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Photo : SOPFEU

En Haute-Mauricie, il y a quand même une quinzaine d'incendies qui font rage, ce sont des feux qui ont été occasionnés par la foudre qui s'est abattue la semaine passée , indique Josée Poitras, de la SOPFEU .

Une grande partie du parc de la Mauricie fermée

Le parc national de la Mauricie a annoncé lundi des mesures exceptionnelles en raison des risques d’incendie.

Afin de réduire les risques, la direction du parc national de La Mauricie a pris la décision de restreindre l’accès aux visiteurs et d’arrêter les activités de son personnel en arrière-pays ainsi que de fermer l’ensemble des sites de canot-camping , peut-on lire dans le communiqué envoyé lundi.

« Il est dorénavant interdit aux visiteurs d’accéder aux sentiers pédestres, de pratiquer des activités nautiques et de pêcher sur tout le territoire, et ce, jusqu’à un rétablissement de l’indice de feu à un niveau de risque acceptable. » — Une citation de Extrait du communiqué du parc national de la Mauricie

Une fermeture temporaire est en place dans le parc national de la Mauricie depuis le 5 juin 2023, en raison du risque d'incendie. Photo : Parc national de la Maurice

Le danger d’incendie est extrême dans toute la Mauricie et le Centre-du-Québec, selon la SOPFEU .

Avec des entrevues réalisées à l'émission Toujours le matin