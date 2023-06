Les résidents du quartier Saint-Hilaire dans la Ville de Haut-Madawaska au Nouveau-Brunswick entrevoient la lumière au bout du tunnel. Après plus de dans ans à bouillir leur eau, la municipalité annonce qu’un nouveau puits et une usine de filtration seront aménagés. Toutefois, les résidents en paieront le prix et pourraient voir leur facture d’eau doubler.