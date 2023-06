Action Gatineau demande une enquête sur Unigym Gatineau

Le protocole d'entente Grand partenaire, qui engage la Ville de Gatineau et Unigym Gatineau, définit les valeurs communes et les attentes en matière de gestion et d'éthique.

Chaque année, la Municipalité donne plus de 1,6 million de dollars en subventions et services au club de gymnastique.

La proposition d’Action Gatineau doit être ajoutée à l’ordre du jour du conseil municipal de mardi pour discussions.

L’avis de proposition a pour but dans un premier temps que le conseil municipal mandate la vérificatrice générale de Gatineau afin de réaliser un audit de l’organisme Unigym Gatineau pour toutes les sphères d’activités qu’elle considérera sous sa juridiction. De plus, en fonction des outils à sa disposition, le conseil municipal pourrait enclencher un processus d’enquête indépendante sur l’ensemble des activités et processus de l’organisme Unigym Gatineau, dans lequel celles et ceux qui le souhaitent pourront être entendus, et dont le rapport et les recommandations pourront être rendus publics , explique Action Gatineau par voie de communiqué.

La conseillère du district de Deschênes, Caroline Murray (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Unigym Gatineau fait les manchettes depuis plusieurs mois en raison d’une controverse, révélée par Radio-Canada, entourant les méthodes de l'entraîneur-chef Dave Fallon.

Au tout début du mois de mars, d'anciens entraîneurs et athlètes ont dénoncé le climat malsain au club de gymnastique Unigym.

Depuis, le Comité de protection de l’intégrité (CPI) a notamment blâmé Dave Fallon pour comportements qualifiés d'inappropriés. Le comité a d'ailleurs recommandé une suspension de 30 jours contre l’entraîneur de gymnastique de plus de 25 ans d’expérience.

L'entraîneur-chef Dave Fallon doit être de retour en poste dès le 11 juin.