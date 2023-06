La dame d’une vingtaine d'années circulait à 147 km/h dans une zone de 50 km/h entre les rues Fortier et Bourassa autour de minuit lorsque des agents de police l’ont arrêtée. Lorsque les agents se sont approchés du véhicule de la conductrice, ils ont détecté une odeur d’alcool. La femme a donc été conduite à la centrale policière pour subir un test d’ivressomètre.

Elle a soufflé plus de deux fois la limite permise d’alcool dans le sang. Elle devra revenir en Cour pour conduite en état d’ébriété en plus d’avoir été libérée avec un constat d’infraction de tout près de 1800$ et de 18 points d'inaptitude , précise le porte-parole de la SPS, Luc Tardif.