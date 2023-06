Un nouveau service de garde a ouvert ses portes à Magog

Le Petit Voilier du Memphré a ouvert ses portes lundi et peut accueillir jusqu’à six enfants par jour, tout en priorisant ceux des employés de la Ville.

Une « bénédiction » pour Marie-Lou Laramée, maman de jumelles qui est à la maison depuis deux ans. Ça été une surprise parce qu'on attendait de voir à quel moment ça allait aboutir. Trouver pour un enfant, c'est déjà difficile, mais pour deux c'est vraiment un défi , assure-t-elle.

Il aura fallu plus d'un an à Geneviève Croteau, éducatrice de formation, pour réaliser son projet.

Il y a eu de grosses démarches, on n'a pas lâché. On a eu des hauts et des bas, mais finalement on a réussi. On est là , s'est-elle exprimée.

Ce milieu ouvre ses portes dans le cadre d'un projet pilote du ministère de la Famille. Le ministère permet à des éducatrices, comme Geneviève, d'ouvrir un service de garde à l'extérieur de sa résidence, dans un local prêté ou loué par la communauté.

Le Petit Voilier du Memphré se trouve dans des locaux de la Ville.

La Ville a défrayé tous les coûts d'aménagement du local pour que ça respecte les normes pour les garderies. La seule chose qu'on fait c'est qu'on charge un loyer très abordable à l'éducatrice , précise la directrice générale adjointe à la Ville de Magog, Sylviane Lavigne.

La MRC de Memphrémagog et le Bureau coordonnateur local ont également été mis à contribution.

Une deuxième éducatrice devrait s'ajouter éventuellement pour permettre à six jeunes supplémentaires d'intégrer le service de garde.

Une centaine de projets du genre ont été autorisés au Québec, dont six en Estrie, depuis l'an dernier.

Plus de 2000 enfants sont en attente au guichet unique aux services de garde en Estrie.