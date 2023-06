Une exposition qui lève le voile sur le spectacle de La Fabuleuse histoire d’un Royaume

Le musée de La Pulperie de Chicoutimi présente depuis quelques jours et durant tout l’été une exposition intitulée La Fabuleuse histoire d’un Royaume s’expose. Elle permet d’entrer dans les coulisses d’un des spectacles les plus emblématiques de la région.

Pour les promoteurs de l’événement, Diffusion Saguenay et le musée régional de la Pulperie de Chicoutimi, l’idée d’exposer les dessous du spectacle est venue naturellement.

On a cogité à savoir c'est quoi la fabuleuse, qu'est-ce qu'il y a derrière ce spectacle-là, qui le rend unique, puis qui le rend pérenne depuis 35 ans. Donc, on est venu à la conclusion que c'est l'humain, tout simplement , explique la directrice des collections et de la recherche à La Pulperie de Chicoutimi, Cathleen Vickers.

La directrice des collections et de la recherche La Pulperie de Chicoutimi, Cathleen Vickers. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Les visiteurs seront amenés derrière les décors de La Fabuleuse en parcourant un circuit interactif.

On [le visiteur] lui fait vivre ce qu'un comédien bénévole vit aussi, on lui fait vivre ce que le metteur en scène vit aussi, puis on lui fait vivre la grandeur de ce spectacle-là , souligne le directeur général adjoint et directeur des expositions à La Pulperie de Chicoutimi, Rémi Lavoie.

Rémi Lavoie, directeur général adjoint et directeur des expositions La Pulperie de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

En plus de la dimension humaine, l’exposition révélera également certains secrets du spectacle, comme l’indique Marie-Ève Rivard, directrice de production à Diffusion Saguenay.

On parle beaucoup des costumes de comment on les fabrique et certains effets spéciaux, ça n’arrive pas souvent qu'on puisse faire ça , dit-elle.

Du côté de Diffusion Saguenay, il s’agit d’un événement qui mettra en lumière le talent et la fierté régionale.

Je considère que c'est exceptionnel que deux entreprises régionales, Diffusion Saguenay et la Pulperie se soient mis ensemble pour faire un projet aussi structurant qui va faire rayonner notre région, qui va faire rayonner autant la Pulperie que La Fabuleuse partout à travers le Québec , précise la directrice générale de Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon. L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 17 septembre.

Marie-Ève Rivard, directrice de production à Diffusion Saguenay. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Du nouveau pour cet été

Il n’y a pas que La Fabuleuse qui retiendra l’attention cet été au musée de La Pulperie. Le photographe Michel Tremblay y présente aussi son travail dans une exposition intitulée : Chicoutimi.

Là, je dirais que c'est une approche "working in progress", avec Michel, où on a évolué. Bien sûr, c'est un concept qui vient de Michel. Il y a quelque chose d’immersif avec l'environnement sonore aussi , conclut le directeur des expositions de la Pulperie, Rémi Lavoie.

D'après un reportage de Julie Larouche