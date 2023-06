Un incendie détruit un logement de type Airbnb à Moncton

Le Service d'incendies de Moncton est intervenu un peu avant 1 h mardi matin au 62-64 de la rue Henry.

Selon le pompier Keith Guptill, qui a parlé à des personnes qui ont fuit le logement, il s'agissait d'un édifice de location à court terme de la plateforme Airbnb. L'édifice est un duplex deu deux étages et demi, mais il n'est pas clair si les deux unités étaient louées à court terme.

Un feu a considérablement endommagé cet édifice de la rue Henry, à Moncton, durant la nuit du 5 au 6 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Pascale Savoie-Brideau

La Croix-Rouge a indiqué être venue en aide à neuf adultes. Selon un communiqué, cinq personnes partageaient un premier logement et quatre étudiants universitaires d'Europe se trouvaient dans le second.

Le feu était dans le grenier et nous l'avons combattu pour un bon moment, c'était difficile d'y accéder , raconte M. Guptill.

Le feu a pris feu à l'arrière de la maison et s'est rapidement propagé vers le grenier. Les deux logements ont été lourdement endommagés. Malgré leur proximité, les propriétés avoisinantes n'ont pas été endommagées.

Une quinzaine de pompiers sont intervenus, selon le chef Conrad Landry.

Quand on est arrivés, le feu était bien avancé [...] On ne note aucune blessure. On va passer la journée à faire l'enquête pour déterminer la cause , indique-t-il.

Le sergent d'état-major de la GRC Codiac Thierry Malenfant mentionne que l'incendie ne semble pas être de nature criminelle selon les premières indications des pompiers.

Pas d'encadrement à Moncton

La ville de Moncton ne possède pas de règlementation concernant l'industrie de la location à court terme, mais selon le conseiller Charles Léger, la question sera abordée lors du conseil muncipal de Moncton le 19 juillet.

En mars, un incendie dans un édifice du Vieux Montréal, loué sur la plateforme Airbnb, avait fait sept victimes. Après le drame, la ville et le gouvernement du Québec ont resserré l'encadrement de ce type de plateformes.

Avec des informations de Jennifer Sweet de CBC