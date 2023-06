Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse est sur le point de demander à l'industrie de l'énergie éolienne si elle souhaite installer des éoliennes dans les eaux de compétence provinciale, y compris la baie de Chedabucto, la baie de Sainte-Margarets et la baie de Mahone.

Le gouvernement de Houston prévoit également d'émettre des baux sur les fonds marins dans les eaux provinciales dès 2024.

Un projet de feuille de route de l’éolien au large de la Nouvelle-Écosse indique que la province lancera une demande d'informations auprès de compagnies cette année, suivie d'un appel d'offres en 2024 pour des baux sur les fonds marins.

Dans la feuille de route, ces eaux sont identifiées comme étant le lac Bras d'Or au Cap-Breton, la baie de Saint-Georges à Antigonish, la baie de Chedabucto, la baie de St. Margaret , la baie de Mahone et la baie Sainte Marie.

La demande d'informations fournirait des informations sur l'espace en mer de compétence provinciale qui intéressent les compagnies , explique la porte-parole des Ressources naturelles et des énergies renouvelables, Adele Poirier. Jusqu'à présent, aucune zone spécifique n'a été désignée par la province.

La sollicitation soulève la perspective d'éoliennes à proximité de lieu comme le phare de Peggys Cove dans la baie de St. Margaret, ou à portée de vue de la ville de Lunenburg, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La Nouvelle-Écosse veut connaitre l'avis des compagnies éoliennes sur le développement en mer. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le document du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse indique que les tours éoliennes dans les eaux côtières pourraient aider à répondre à une exigence législative selon laquelle 80 % de l'électricité de la province doit être produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

Le ministère dit qu'il a l'intention de rendre la feuille de route prochainement.

La baie de Chedabucto dans la mire du gouvernement

La province a déjà identifié la baie de Chedabucto, à l'embouchure du détroit de Canso, comme un endroit où elle souhaite voir le développement de l'énergie éolienne en mer.

Des représentants de la pêche des comtés de Guysborough et de Richmond ont rencontré les députés locaux et le ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse Steve Craig pour parler de leurs préoccupations.

Nous ne savons absolument pas quelle sera l'empreinte et la province ne la connaît pas non plus , indique Ginny Boudreau, gestionnaire de longue date de l’Association des pêcheurs côtiers du comté de Guysborough.

Ginny Boudreau de l’Assoiation des pêcheurs côtiers du comté de Guysborough en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

La région abrite des pêcheries côtières lucratives de homards, de pétoncles et de crevettes.

Nous avons besoin d'une réglementation et d'une politique pour protéger l'environnement marin ainsi que les industries existantes qui dépendent à 100% de l'environnement marin , dit-elle.

La baie de Chedabucto n'est pas un choix surprenant, puisque la province a déjà accordé des approbations environnementales pour deux projets d'usines d'hydrogène vert dans la région du détroit.

Les éoliennes dans les eaux sous juridiction provinciale ne sont qu'une très petite partie d'un plan plus ambitieux présenté par le gouvernement de Tim Houston pour offrir des baux sous-marins d'ici 2030 afin de soutenir une industrie de l'hydrogène vert.

La compagnie EverWind prévoit commencer à fabriquer de l'hydrogène dans l'ancienne installation de stockage de pétrole et de gaz NuStar à Point Tupper, en Nouvelle-Écosse, dans le détroit de Canso à partir de 2025. Photo : Gracieuseté de EverWind

Des plans qui prendront du temps

Le potentiel de développement de l'éolien en mer offre aux Néo-Écossais et à ses Mi'kmaq et aux peuples autochtones d'autres communautés une opportunité générationnelle de croissance économique inclusive , indique la feuille de route de l'éolien en mer.

Un comité de cinq personnes a été formé pour superviser une évaluation fédérale-provinciale de l'éolien en mer dans la région.

Le comité a été chargé d'identifier les futures zones de planification et d'autorisation, ainsi que de recommander des approches pour surveiller et atténuer les impacts potentiels.

Le ministère explique que les projets éoliens en mer mettent environ huit à dix ans à se développer une fois qu'un permis sur les fonds marins est attribué, la province ne prévoit donc pas de parcs éoliens opérationnels dans l'eau avant un certain temps .