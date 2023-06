Défense du patrimoine : Maniwaki maintient sa position de ne plus citer aucun bâtiment

La mairesse de Maniwaki, Francine Fortin, a expliqué à la quinzaine de résidents présents à la séance du conseil municipal, lundi soir, pourquoi la Ville demeure ferme sur sa position de ne plus citer de bâtiment religieux patrimonial.

À l’hôtel de ville de Maniwaki, la tension était palpable entre les élus et les citoyens défenseurs du patrimoine.

Quelques-uns ont posé des questions à la mairesse afin de comprendre pourquoi la Ville a adopté, le 1e mai , la résolution de ne plus citer aucun bâtiment patrimonial religieux, en particulier pour le cas de la plus vieille église du territoire, celle de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie.

Ils voulaient aussi comprendre pourquoi la Municipalité a refusé les demandes de rencontre de Ward O'Connor, président de la Fabrique de la paroisse L'Assomption-de-Marie, l’organisme responsable de l'édifice religieux.

L’église L’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Francine Fortin a voulu expliquer d’entrée de jeu l’importance des répercussions de citer un bâtiment en tant que patrimoine. Selon elle, un bâtiment cité exige des coûts de réparations trois fois plus chers qu’un bâtiment non cité.

Le cas du Château Logue

Elle a rappelé aux citoyens que Maniwaki avait déjà un bâtiment cité sur son territoire depuis 2008, le Château Logue.

Selon elle, la Municipalité travaille dessus depuis 2017 et n’arrive pas à bout des rénovations faute de financement .

Le Château Logue à Maniwaki, ici en hiver, est désigné en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. (Photo d'archives)

La mairesse a annoncé que la Ville travaille d'ailleurs à faire retirer la citation patrimoniale du Château Logue, afin de pouvoir poursuivre ses rénovations à des coûts plus raisonnables.

« On sait très bien que La Fabrique va rencontrer des problèmes majeurs de financement pour l’église. Ça prend des spécialistes en restauration quand les bâtiments sont cités et ils chargent des montants épouvantables. » — Une citation de Francine Fortin, mairesse de Maniwaki

La mairesse a souligné que tant et aussi longtemps que les problèmes de financement des rénovations du Château Logue ne seront pas réglés, aucun autre bâtiment ne sera cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Elle a expliqué qu’elle attend des réponses du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qu’elle a rencontré il y a deux semaines dans le cadre de ce dossier, afin de savoir s’il sera possible que certains bâtiments ne soient pas cités, mais obtiennent tout de même les droits de rénovation et de subventions .

Mme Fortin a ajouté que le ministre pourra répondre à sa crainte en lui assurant que le bâtiment ne deviendra pas un fardeau fiscal pour Maniwaki, si la Fabrique n’est pas capable de l’entretenir.

Elle a expliqué que la résolution a été déposée notamment pour faire bouger le ministère, tout en adressant aux citoyens son conseil d’arrêter les démarches afin de faire citer l’église patrimoniale, car elle va fermer dans deux ou trois ans si elle est citée .

Rencontre encore demandée

De son côté, le président de la Fabrique de L’Assomption-de-Marie, Ward O’Connor, demeure positif, bien que déconcerté que la Ville ne l’ait pas rencontré avant l’adoption de la résolution.

Je veux au moins une rencontre pour en discuter, je le demande depuis le mois de juillet a-t-il affirmé.

M. O’Connor a ajouté que Maniwaki est une des rares villes au Québec qui a adopté ce genre de résolution, et qu’elle est en train de devenir la risée de la province . Pour lui, c’est du jamais vu qu’une municipalité refuse de rencontrer un organisme qui veut parler d’une citation patrimoniale.

Ward O’Connor, président de l’assemblée de la Fabrique de la paroisse L'Assomption-de-Marie à Maniwaki Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Pour Andrée Richard, une citoyenne présente lors de la séance, la rencontre lui a permis de comprendre les enjeux liés à la citation de l’église et aussi de savoir que d’autres solutions sont possibles pour conserver le bâtiment.

Elle s'est dite toutefois déçue que le conseil n’ait pas rencontré M. O’Connor avant de prendre sa décision.

Ce que je retiens de cette séance, c’est qu’il y a des choses qui ne semblent pas être comprises par le conseil municipal et par la Fabrique, des choses qui auraient pu être éclaircies depuis le début , a-t-elle déploré.

Malgré le maintien de la résolution, le conseil municipal s'est dit ouvert à discuter avec M. O’Connor dans le futur.

La mairesse de Maniwaki, Francine Fortin Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Les élus lui ont d’ailleurs proposé de le rencontrer une fois qu’il aura entrepris des démarches avec un agent du ministère de la Culture et des Communications et qu’il pourra fournir une documentation complète, comprenant notamment une comparatif des coûts de rénovation de l’église si le bâtiment est cité patrimonial ou pas.

Mme Fortin a insisté sur le fait qu’elle tient à la conservation du patrimoine de Maniwaki.