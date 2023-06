Le CISSS Chaudière-Appalaches déplacera 400 employés en renfort cet été

Isabelle Vézina est la directrice exécutive du Réseau local de service Alphonse-Desjardins au CISSS Chaudière-Appalaches. Elle croit que la diminution de certains services dans le réseau pendant les mois de juillet et août permettra d’aider les équipes les plus touchées par la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux et les CHSLD.

Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc