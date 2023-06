Une série dérivée de la populaire émission policière américaine La loi et l’ordre (Law & Order) sera produite au Canada.

La station Citytv, qui appartient à Rogers Communications, a annoncé que la diffusion de la série intitulée Law & Order Toronto: Criminal Intent est prévue pour le printemps 2024.

Elle affirme que l’émission policière proposera des scénarios canadiens originaux et sera produite par une équipe canadienne.

Le thriller psychologique suivra une équipe de détectives d’élite qui enquête sur des crimes très médiatisés et sur la corruption dans la ville.

Les 10 épisodes d’une heure seront produits par Lark Productions and Cameron Pictures en collaboration avec Citytv. Le tournage doit commencer à l’automne.

La série américaine La loi et l'ordre : l'intention criminelle, qui a été à l’affiche pendant 10 ans, se déroulait à New York et mettait en vedette Vincent D'Onofrio. Elle a pris fin en 2011.