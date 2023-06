Feux de forêt : Roberval accueille une soixantaine de personnes évacuées d’Opitciwan

La ville de Roberval, au Lac-Saint-Jean, accueillait lundi soir une soixantaine de personnes de la communauté autochtone d’Opitciwan. Ces personnes souffrant notamment de problèmes respiratoires ont été évacuées en raison des feux de forêt et de la mauvaise qualité de l'air. Elles seront entre autres hébergées à l’hôtel Château Roberval.

Vers 22 h, environ 20 % des personnes avaient fait leur arrivée.

Cette communauté est située en Haute-Mauricie, mais elle a comme premier lien d’attache Roberval.

Le chef d’Opitciwan, Jean-Claude Mequish, a pris la décision de faire évacuer les membres de sa communauté les plus vulnérables, lundi matin. La journée de dimanche, l’air était passablement agréable à respirer, mais rendu à la fin de la soirée, la fumée a commencé à s’épaissir parce que, quand même, le vent avait viré de bord , a expliqué M. Mequish.

Les personnes aux prises avec des problèmes respiratoires et des maladies chroniques sont notamment visées par l’avis d’évacuation. Tous nos aînés qui fréquentent la maison des aînés ont été évacués, a affirmé le chef. Il y avait aussi des aînés qui restaient encore dans des maisons avec leur famille. Avec beaucoup de jeunes et certains adultes, et des femmes enceintes aussi.

Les personnes désignées comme étant vulnérables par la communauté d'Opitciwan ont été amenées à Roberval. Photo : Gracieuseté de Jean-Claude Mequish

Le groupe est parti d’Opitciwan lundi, vers 19 heures. La directrice générale des centres Mamik de la région, Mélanie Boivin, se prépare pour bien accueillir ces personnes à Roberval. C'est une population qu'on va accueillir en milieu urbain, donc on va faire le lien avec la communauté, avec les services qu'on peut offrir auprès de cette clientèle, a assuré Mme Boivin. Donc, faire le lien aussi avec le CIUSSS. S'il y a des besoins en matière de santé plus spécifiques, on va vraiment soutenir la population qui va peut-être être en transition dans notre ville pour les prochains jours.

Préparation pour une possible évacuation massive

Plusieurs feux de forêt entourent actuellement Opitciwan. Si la fumée devient trop dense dans les prochains jours, Jean-Claude Mequish pourrait procéder à l’évacuation de la communauté. Demain matin, on va réévaluer la situation, si ça exige une évacuation massive, a-t-il indiqué. On va attendre un peu l’évolution des feux.