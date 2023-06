Une artiste autochtone signe le nouveau design des toges des dirigeants de son alma mater

L’Université du Manitoba dévoile les toges que porteront désormais, lors de cérémonies officielles, son recteur et vice-chancelier et sa chancelière. Elles ont été redessinées et conçues par une artiste autochtone de renom, Jackie Traverse, qui est aussi diplômée de l’établissement.

J'avais vu d'autres artistes faire des toges pour des universités en Colombie-Britannique et je m’étais dit "Wow, c’est magnifique!", mais je n'aurais jamais pensé que mon tour viendrait. [...] Quand ils m'ont écrit, je n'arrivais pas à y croire , raconte l’artiste.

Le recteur et vice-chancelier, Michael Benarroch, (à gauche) et la chancelière, Anne Mahon, (à droite) voyaient pour la première fois en personne les toges conçues par la diplômée de leur université, Jackie Traverse (au centre). Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Le dévoilement a eu lieu dans le cadre d’une cérémonie privée au Centre national pour la vérité et la réconciliation, qui se trouve sur le campus de l’Université. Des aînés ont prié pour et avec nous et ont déposé les toges sur nos épaules , relate la chancelière, Anne Mahon.

C’était la première fois qu’elle et le recteur et vice-chancelier, Michael Benarroch, voyaient leurs nouvelles robes de cérémonie en personne.

« J'ai eu la chair de poule et j'ai versé quelques larmes. J'ai éprouvé une gratitude incroyable pour tout ce qui s'est déroulé jusqu'au moment où ces toges nous ont été offertes. » — Une citation de Anne Mahon, chancelière de l’Université du Manitoba

Il était important pour nous de reconnaître et de célébrer nos communautés autochtones lors de la cérémonie de remise des diplômes. [Ces toges] représentent aussi notre engagement, en tant qu'établissement, d’être un endroit où notre communauté autochtone peut s'épanouir, se sentir en sécurité, obtenir un diplôme et, ensuite, réussir dans le monde , explique Michael Benarroch.

Un design lourd de sens

Selon le recteur, ces nouveaux habits cérémonials rendent hommage au passé, mais montrent aussi que l’Université avance vers l’avenir d'une manière différente et plus inclusive. Il ajoute qu’en plus d’être portés lors de la fin du parcours d’un étudiant, à la collation des grades, cette cérémonie et ces habits marquent aussi le début d’une autre aventure.

Les nouvelles toges sont décorées de broderies; 43 000 perles forment des motifs floraux ojibwés. Les fleurs aux couleurs de l’Université, le bleu et l’or, représentent des crocus des prairies, la fleur emblématique du Manitoba.

Les deux toges sont ornées de 43 000 perles. La bande bleue dans le bas, le symbole de l'Université, et le passepoil doré font référence à l'ancienne toge. Photo : Université du Manitoba

Le design de Jackie Traverse contient plusieurs autres messages. Les fleurs ont plusieurs tiges et bourgeons, des fleurs en formation, et des racines très, très fortes qui descendent dans la terre, qui représentent le lien avec le territoire.

Elle a aussi tenu à conserver certaines autres couleurs symboliques, comme les quatre couleurs de la roue de médecine.

« Le cercle rouge symbolise les femmes autochtones disparues et assassinées et, le cercle orange, nos enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison. » — Une citation de Jackie Traverse, artiste et diplômée de l’Université du Manitoba

Les régalias seront célébrés à la collation des grades

Pour les étudiants autochtones, les régalias (habits traditionnels autochtones) sont souvent transmis de génération en génération. Ils sont portés lors des collations de grades pour représenter le lien des étudiants avec leurs communautés.

Contrairement à de nombreux étudiants autochtones aux États-Unis, ceux de l’Université du Manitoba pourront porter leurs habits traditionnels et décorer leurs mortiers de motifs perlés lors de la collation des grades. Non seulement l’accepterons-nous, nous célébrerons cela , ajoute M. Benarroch.

Jackie Traverse explique que souvent le mortier aura été perlé par des membres de la famille de l’étudiant. Elle ajoute que ce minutieux travail sert à signifier au diplômé la fierté et la joie que suscite sa réussite chez ses proches.

Pendant si longtemps, nous n'avons pas eu droit à cela. Un plus grand nombre de nos étudiants [autochtones] commencent à obtenir leur diplôme. Il est grand temps que nous soyons autorisés à représenter notre culture, notre fierté et nos origines , ajoute Mme Traverse.

Michael Benarroch et Anne Mahon porteront pour la première fois leurs nouvelles toges lors de la cérémonie de remise de diplômes mardi au campus Fort Garry.