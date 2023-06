57,5 millions $ accordés au réseau des centres de pédiatrie sociale du Québec

En conférence de presse lundi matin, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant, ont procédé à cette annonce aux côtés du Dr Gilles Julien dans les locaux du centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) La Ruelle d'Hochelaga.

Les fonds qui avaient déjà été annoncés lors du dépôt du budget 2023, en mars dernier, proviennent du ministère de la Famille. Ils permettront à la Fondation Dr Julien de poursuivre sa mission, qui consiste à créer de nouveaux CPSC un peu partout au Québec.

Selon le Dr Julien, l'entente avec Québec prévoit que pour toucher l'ensemble des fonds, la Fondation doit amasser le même montant à partir d'autres sources.

Ce n'est pas simple, mais on pense être capables de le faire, et on l'a fait jusqu'ici , a-t-il souligné.

Dans son allocution, la ministre Roy a indiqué que l'objectif, d'ici quatre ans, consiste à atteindre plus de 15 000 enfants en situation de vulnérabilité au moyen d'une cinquantaine de centres inspirés de la démarche du Dr Julien.

Pour le ministre Lionel Carmant, ces services sont essentiels au bon développement des enfants. C'est l'intervention précoce dans leur neurodéveloppement, en santé mentale, c'est soutenir leurs familles, et le but, c'est qu'ils arrivent à l'école prêts à apprendre , a-t-il dit.

Dans les mots du Dr Julien, tout cela se résume par l'idée voulant que tous les enfants aient les mêmes possibilités et que plus jamais on n'échappe d'enfants qui tombent entre deux chaises .

On compte actuellement 45 centres certifiés et d'autres centres doivent ouvrir leurs portes au cours des prochaines années. Le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, plus précisément la communauté innue d'Unamen Shipu, ainsi que l'Abitibi-Témiscamingue sont notamment ciblés par la Fondation.

Cet investissement devrait permettre de renforcer la capacité d'agir des centres de pédiatrie sociale en communauté et d'étendre leurs services dans des régions qui ne reçoivent pas encore ces services.

On souhaite également bonifier le soutien au développement de soins et de services directs aux enfants.

Services nichés

Le Dr Julien décrit les services offerts par les centres de pédiatrie sociale comme étant nichés parce que personne d'autre n'est en mesure d'accompagner des enfants et des familles de manière aussi complète.

On y offre des soins médicaux, de l'aide psychosociale et de l'aide au développement de l'enfant. On s'assure du respect de ses droits et, surtout, on travaille à renforcer son estime personnelle pour le pousser à déployer tout son potentiel.

C'est une approche particulière basée sur la proximité auprès des familles , explique le Dr Julien, qui mise sur l'importance d'accepter les familles.

Elles sont souvent jugées par différents milieux et ça les empêche de construire avec leurs enfants , poursuit-il.