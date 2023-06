Les Alpines, Les Marchands et Les Maraudeurs misent sur la ligue de hockey Beauséjour

Après cinq saisons, la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, au Nouveau-Brunswick, a officialisé la fin de ses activités. Pour les trois formations restantes, l’aventure devrait quand même se poursuivre dans la ligue de hockey Beauséjour, une ligue comptant six équipes dans le sud de la province et en Nouvelle-Écosse.

Joint par téléphone, le président de la ligue de hockey Beauséjour, Roger Brun, confirme que son circuit est prêt à accueillir à bras ouverts Les Alpines, Les Maraudeurs et Les Marchands pour sa prochaine saison qui débutera à la mi-octobre.

Une offre qui a de quoi plaire à Tracadie, Dalhousie et Shippagan.

Pour assurer la survie du hockey senior dans notre région, nous autres on a décidé de joindre la ligue Beauséjour , confirme Travis Robichaud, directeur général des Maraudeurs de Dalhousie. [Ça] va assurer d’avoir du hockey dans la région cette année […] On a confirmé notre présence à 100 %.

Travis Robichaud, directeur général des Maraudeurs de Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche pour les Alpine de Tracadie. Pour nous autres, c’est sûr , garantit le directeur général André Saulnier. Déjà ce matin, on a eu des courriels, on a eu des textes, on a eu des téléphones. Les gens, les spectateurs, les joueurs ; ils veulent quand même jouer au hockey.

Je pense que les gens veulent avoir du beau hockey et puis c’est ça qu’on souhaite mettre sur la glace pour la prochaine saison. C’est notre désir , clame pour terminer le directeur général des Marchands Entreprises de Shippagan, Serge Haché.

La fin d’un chapitre

Créée en 2016, la ligue de hockey senior Acadie-Chaleur a déjà compté jusqu’à huit équipes installées dans diverses communautés du nord-est du Nouveau-Brunswick.

Mais l’intérêt pour le hockey senior s’est estompé avec le temps et plusieurs formations ont tour à tour cessé d’exister, forçant en juin 2023 l’arrêt des activités de la ligue.

Du côté des Alpines, l’organisation et les joueurs, c’est une grosse déception , admet André Saulnier.

André Saulnier, directeur général des Alpines de Tracadie. Photo : Radio-Canada

Une déception certes, mais pas une grande surprise pour les trois équipes restantes. Avec le retrait de l’équipe de Caraquet puis de l’équipe de Chaleur, on tombait à trois équipes , explique Travis Robichaud.

Avec quatre équipes encore, ça aurait été viable, la ligue. Mais à trois équipes, ce n’est pas assez , poursuit Serge Haché.

Serge Haché, directeur général des Marchands Entreprises de Shippagan. Photo : Radio-Canada

Les derniers champions de la coupe du championnat de la ligue Acadie-Chaleur auront été, en 2022, les Marchands de Shippagan-les-Îles.

D’après le reportage de Serge Bouchard