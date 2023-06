Le gouvernement de Justin Trudeau alloue 1,5 million de dollars aux organisations communautaires LGBTQ+ pour renforcer les mesures de sécurité lors des défilés de la Fierté et d'autres événements cet été.

La somme répond à une requête d'un groupe de coordination national, Fierté Canada Pride, qui la distribuera aux comités locaux qui en feront la demande.

Le financement peut être utilisé pour des dépenses telles que le contrôle des véhicules et des foules, les barricades, les frais de police rémunérée ou de sécurité privée.

Cela permettra d'augmenter les ressources en sécurité et en formation pour les bénévoles et les membres de la communauté pendant la saison de la Fierté, selon un communiqué de presse du gouvernement.

Les organisations soutenant les minorités de genre et sexuelles à travers le Canada ont renforcé leur sécurité après une augmentation documentée des crimes haineux ciblant les personnes LGBTQ+ et des affrontements physiques entre manifestants lors d'événements auxquels participaient des drag-queens.

Julie Nobert-DeMarchi, présidente de Fierté Canada Pride, a dit que les membres étaient pleins de gratitude envers le gouvernement.

Elle affirme que ce soutien est capital au moment où les communautés de la Fierté de partout au pays préparent des événements qui s'inscrivent dans la lutte pour contrer la haine à l'égard des personnes LGBTQ+.

Pierre Poilievre mis au défi

La ministre de l'Égalité des genres, Marci Ien, a déclaré que le financement intervient à un moment où les personnes LGBTQ+ ont besoin d'un soutien tangible de la part des politiciens au lieu de mots vides et de platitudes.

Le gouvernement du Canada a entendu les préoccupations de la communauté et nous mettons en place un fonds d'urgence qui ira directement aux organismes de la Fierté afin de les aider à assumer la hausse des coûts de sécurité et à continuer d'organiser des événements qui sont sécuritaires pour toutes et pour tous, mais aussi à continuer de célébrer la résilience de la communauté , a soutenu la ministre Ien dans un communiqué.

Elle met également au défi le chef conservateur Pierre Poilievre d'assister à la levée du drapeau de la Fierté sur la colline du Parlement ce mois-ci.