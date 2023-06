Série d’incendies : des Winnipégois veulent l’éradication rapide de bâtiments vacants

Pour prévenir les nombreux feux dans le quartier de William Whyte, situé dans le North End à Winnipeg, des résidents veulent que la Ville travaille plus rapidement à réparer ou démolir les bâtiments vacants pour faire face à une série d'incendies qui endommagent leur quartier.

Dans une lettre envoyée aux médias dans les derniers jours, l'Association des résidents du quartier William Whyte indique qu'au cours des trois dernières années, elle a dénombré 30 incendies dans ces bâtiments dans le secteur.

Le quartier compte neuf pâtés de maisons entre les avenues Selkirk et Redwood et les rues Arlington et Main.

Après la publication de la lettre, deux autres maisons ont été touchées par des incendies.

Dimanche, un feu a été maîtrisé par le Service des incendies de Winnipeg au coin de l'avenue Manitoba et de la rue Aikins.

Puis, lundi, les pompiers se sont rendus sur l'avenue Magnus pour l'incendie qu'ils ont éteint vers 10 h 30. L'immeuble de deux étages avait des fenêtres placardées.

Pour le président de l'Association des résidents du quartier William Whyte, c'est un exemple d'un problème qui frappe la communauté au cours des dernières années.

« Ça fait peur », lance Darrell Warren. « La plupart des résidents qui vivent à côté de ces maisons ne dorment que d'un œil, malheureusement. »

« Nos aînés sont terrifiés et leurs enfants veulent qu'ils déménagent, parce qu'ils disent que ce n'est pas sécuritaire. » — Une citation de Darrell Warren, président de l'Association des résidents du quartier William Whyte

En date du 31 décembre 2022, la Ville de Winnipeg comptait 685 bâtiments vacants, selon un rapport de l'administration municipale.

Le quartier de William Whyte est au sommet de la liste avec 88 bâtiments vacants, soit deux fois plus que le quartier de St. John's, qui figure en seconde place.

En mai dernier, le maire de Winnipeg a annoncé la volonté de la Ville de s'attaquer à la prolifération des propriétés vacantes ou délabrées à Winnipeg.

Le maire Gillingham a alors déclaré souhaiter que d'ici le début de l'été, d'ici juillet des changements commencent à être mis en œuvre pour enrayer la prolifération de bâtiments vacants.

Le conseil municipal a récemment adopté une motion visant à faire payer les propriétaires lorsque les équipes de pompiers interviennent sur des bâtiments vacants.

Une autre proposition étudiée en comité implique de permettre l'octroi de certains permis de démolition résidentielle sans nécessiter de permis pour une construction de remplacement, une mesure obligatoire à l’heure actuelle.

Des bâtiments dangereux

Le vice-président du Syndicat des pompiers de Winnipeg, Derek Balcaen, note que les équipes du Service des incendies de la Ville rencontrent plusieurs difficultés sur le terrain avec ce type de bâtiments.

Avoir n'importe quelle sorte de bâtiments abandonnés est non seulement dangereux pour mes pompiers, mais aussi dangereux pour les résidents de la communauté. Ces édifices ne sont pas inspectés, on n'a aucune façon de savoir s'ils sont sécuritaires et ils peuvent s'écrouler à n'importe quel moment , indique-t-il.

Derek Balcaen du Syndicat des pompiers de Winnipeg (Photo Archives) Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

De son côté, Darrell Warren appuie les mesures envisagées par Winnipeg, mais souhaite que la Ville agisse plus rapidement et que le conseil municipal adopte ces mesures promptement.

Réparons ces maisons avant qu'elles ne brûlent, si elles peuvent être rénovées. Si c'est impossible, démolissons et espérons que nous aurons des gens qui voudront construire de nouvelles maisons , lance-t-il.

Avec les informations de Cameron McLean et de Lindsay Gueï