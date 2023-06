La triple couronne des Remparts célébrée à Québec

L'organisation des diables rouges avait donné rendez-vous aux amateurs à 17 h, moins de 24 h après la victoire de l'équipe avec la marque de 5-0 sur les Thunderbirds de Seattle, à Kamloops. Cette victoire complète la triple couronne des Remparts : champions de la saison régulière, des séries de LHJMQ et de la Coupe Mémorial.

Des milliers de personnes ont célébré l'édition 2022-2023 des Remparts de Québec. Photo : Radio-Canada

Les joueurs se sont présentés devant la foule vers 18 h 25 sous les airs de la chanson Enter Sandman de Metallica, un groupe dont la popularité à Québec n'est plus à prouver.

Une vidéo des plus grands moments de la dernière saison avait été présentée aux partisans, de même que les différents trophés.

Il s'agissait fort probablement d'un dernier bain de foule pour de nombreux joueurs de l'équipe, dont Nathan Gaucher, Justin Robidas, James Malatesta et Zacharie Bolduc qui devraient rapidement partir pour les rangs professionnels.

Le capitaine Théo Rochette soulève la Coupe Memorial devant l'édition 2022-2023 des Remparts de Québec. Photo : Radio-Canada

C'est incroyable. On est chanceux d'avoir des partisans comme ça. Québec, c'est une ville de la ligue nationale et on est vraiment content de vivre ça , a lancé l'attaquant vedette Zacharie Bolduc, propriété des Blues de Saint-Louis, dans la LNH .

« Pour la plupart d'entre nous, ça fait deux ans. Pour d'autres, ça fait 3-4 ans qui bâtissent une chimie, une relation ici. C'est assez incroyable de pouvoir conclure ça sur une note parfaite à notre quatrième année. » — Une citation de Zacharie Bolduc, attaquant des Remparts de Québec

Le défenseur Nicolas Savoie a joué plus de 300 matchs avec les Remparts avant de mettre la main sur la triple couronne.

« C'est comme si j'avais 16 ans, que c'était juste hier. D'être rendu là à 20 ans [...], c'est incroyable et on a tout fait ça pour les partisans qu'on a l'a. » — Une citation de Nicolas Savoie, défenseur des Remparts de Québec

Nathan Gaucher et le trophée Gilles-Courteau. Photo : Radio-Canada

Cinq ans de préparation

On a toujours dit qu'au Canada, tous sports confondus, c'est le trophée le plus dur à aller chercher , a lancé Jacques Tanguay, président des Remparts, visiblement fier de son équipe.

Patrick Roy a reçu un tonnerre d'applaudissements lors de sa présentation. Photo : Radio-Canada

La troupe de Patrick Roy a joué près de 100 matchs au cours des 12 derniers mois. Lorsqu'on sort de cette compétition-là, les athlètes sont épuisés. [...] Cette année, les joueurs ont été excessivement résilients. C'est une équipe qui a été bâtie sur 4 et 5 ans, étape par étape. Cette année, les joueurs ont été excessivement résilients. C'est une équipe qui a été bâtie sur 4 et 5 ans, étape par étape .

Des centaines de partisans attendent les joueurs de Remparts, place Jean-Béliveau. Photo : Radio-Canada

Et les partisans ont été présents pour leur équipe. Plusieurs matchs des séries éliminatoires ont affiché complet, avec près de 18 000 partisans. On est soutenu par une population incroyable. [...] Ce soir c'est la fête des partisans .

L'entraineur et le directeur général Patrick Roy devraient annoncer son avenir au sein de l'organisation au cours des prochains jours.

C'est visiblement ému que Patrick Roy a été présenté aux partisans, lundi. L'homme de hockey a visiblement participé à son dernier match dans les rangs juniors. Photo : Radio-Canada

L'ancien champion de la coupe Stanley a vraisemblablement complété son dernier match à titre d'entraineur dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, après un retour derrière le banc, il y a 5 ans.