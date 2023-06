Voisins de la Maison d’accueil pour sans-abri : aucune offre d’achat selon Catheryne Pagé

Catheryne Pagé souhaite le rachat de sa maison en raison de nombreuses intrusions d’itinérants sur son terrain depuis l’annonce du déménagement de l’organisme à l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement.

L’Office municipal d’habitation, lors d'une réunion, d'une petite rencontre qui n’a même pas duré 20 minutes, on a entendu de la part du directeur : "Si vous accepteriez la valeur de l'évaluation municipale, ça pourrait se régler bien vite." C'est ça qu’il nous a dit, a lancé la mère de famille. Moi, je veux dire, si j'ai à faire une offre sur une maison, je vais prendre un contrat, je vais écrire le montant sur le contrat, je vais le présenter, il va avoir des spécifications. Est-ce que ce que j'ai reçu comme information, verbalement, de la part du directeur de l' OMH , je devais le considérer comme une offre réelle? Je ne penserais pas, non. Légalement parlant, ça n’a aucune valeur.

De son côté, la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, avait assuré plus tôt que l’Office municipal d’habitation de Saguenay a fait deux offres d’achat que Catheryne Pagé aurait refusées.

Catheryne Pagé et sa famille sont des voisins directs à la futur Maison d'accueil pour sans-abris. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

On a pris nos responsabilités. Puis oui, on l’a dit, c'est important d'écouter la propriétaire, ce qui a été fait. Il y a eu deux rencontres, a indiqué la ministre. Maintenant, c'est sûr que si la propriétaire refuse les montants qui ont été proposés, moi, je vais lui laisser le soin de décider ou de continuer les démarches à ce moment-ci, mais c'est certain qu'on n'a pas laissé ça comme une lettre morte à la porte. On s’est vraiment, vraiment bien occupé de cette demande-là.

Andrée Laforest n'a pas voulu donner plus de détails puisque des démarches judiciaires sont en cours.

Des études en cours

La conseillère municipale du secteur concerné de l’arrondissement de Chicoutimi, Mireille Jean, affirme qu’elle n’a pas été interpellée par la voisine immédiate de la Maison d’accueil pour sans-abri. L’élue ajoute toutefois que des études sont en cours pour éviter les répercussions du déménagement sur le voisinage.

Il faut que ce soit étudié, a expliqué Mireille Jean. Je peux même dire qu’il y a déjà des travaux, des analyses ou des études qui se font là-dessus pour pouvoir justement faire en sorte que l'environnement soit le moins impacté par ce déménagement.

Avec les informations d’Annie-Claude Brisson et de Julie Larouche