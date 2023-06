Le Cégep de la Gaspésie et des Îles demande l’aide du public pour loger ses étudiants

La situation est particulièrement difficile à Gaspé, où il manque 75 places, et à l'École des pêches et de l’aquaculture de Grande-Rivière, où il manque une vingtaine de chambres.

Tristan Beaulieu fait partie des étudiants qui sont toujours à la recherche d'un logement. Il poursuivra ses études en septembre en techniques du tourisme d’aventure à Gaspé. Il est inscrit sur la liste d’attente pour une place en résidence et se demande s’il aura un endroit où habiter à la rentrée.

Tristan Beaulieu a été accepté en technique de tourisme d'aventure, mais ne sait pas si il trouvera un toit pour le début de la session à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Le taux d'inoccupation est très, très bas à Gaspé. Qu’est-ce que je fais? , s'inquiète-t-il.

J’ai compté au moins une vingtaine d’annonces sur les sites de logement, des gens qui disent : ''on est en tourisme d’aventures et on n'a pas de place'', donc c’est évident que je ne suis pas le seul dans cette situation-là , ajoute-t-il.

Le Cégep sait que les besoins sont criants et lance un appel au public pour tenter de trouver des places pour ses étudiants.

À Gaspé, c’est la première fois avec autant d’étudiants. C’est assez fréquent à cette période-ci de l’année d’avoir une vingtaine d’étudiants sur une liste d’attente, puis le temps que la session commence au mois d’août, la situation va se résorber.

En ce moment, on essaie de trouver des alternatives et c’est pour ça qu’on fait un appel à la population locale , explique Yolaine Arseneau, la directrice générale du Cégep de Gaspé.

Le Cégep craint l’impact de cette situation sur le recrutement d’étudiants et la pérennité des programmes à moyen terme.

Je ne crois pas que pour l’année 2023-2024, ça fasse en sorte que ça réduise notre offre de programmes, mais ça aura un impact certain si les étudiants ne sont pas tous au rendez-vous pour le nombre de finissants qu’on aura dans deux ou trois ans selon le programme d’études, décrit Yolaine Arseneau.

Pourquoi on fait autant de recrutement à l’extérieur de la région et à l’international? C’est parce qu’on veut garantir l’offre de formation en région et ça passe par du recrutement à l’international et à l’extérieur de la Gaspésie pour garantir l’offre de formation en région, ajoute la directrice.

À Gaspé, les résidences sont capables de loger de 250 à 280 étudiants. Des travaux devraient permettre d’ajouter une cinquantaine de places d’ici 2025.

Un autre projet de résidences est aussi prévu à Carleton-sur-Mer pour ajouter de 21 à 24 places. L’institution a reçu une première tranche de financement pour commencer les plans et devis et si tout va comme prévu, la construction devrait commencer à l'été 2024 pour que le bâtiment soit prêt en 2025.

Des projets similaires sont aussi envisagés aux Îles-de-la-Madeleine et à Grande-Rivière, mais sont pour le moment à des stades plus embryonnaires.