Aux T.N.-O. et au Nunavut, l’heure est à l'adaptation face à la chaleur exceptionnelle

Plusieurs communautés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont battu des records de températures en mai, et l’impact de cette hausse se fait ressentir chez ceux qui dépendent du territoire pour leur subsistance.

Les conditions météorologiques du printemps sont inquiétantes , selon la météorologiste d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Terri Lang.

Dans les communautés où ECCC prélève des données sur la température, le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré pour les communautés d’Arviat, Baker Lake et Rankin Inlet, au Nunavut, et Fort Liard, Fort Simpson et Yellowknife aux T.N.-O.

À Fort Liard, la période de mars à mai a été la plus sèche jamais enregistrée. Terri Lang attribue ce phénomène à une crête de haute pression qui est restée en place en mai, mais ça n'explique pas le début du printemps qui était plus chaud que la moyenne , dit-elle, ajoutant que la seule cause plausible pouvant expliquer ce phénomène est les changements climatiques.

Terri Lang dit que c’est incroyable à quel point le réchauffement dans le Nord se démarque par rapport aux autres régions du pays. À Arviat et Baker Lake, au Nunavut, ainsi qu’à Yellowknife, il a fait sept degrés Celsius plus chaud en mai comparativement aux moyennes enregistrées. À Rankin Inlet et Fort Simpson, cette différence était de six degrés Celsius, et de quatre degrés Celsius à Fort Liard.

Le lac Range, à Yellowknife, le 3 mai 2023. La température a atteint 22 degrés Celsius à Yellowknife le 3 mai, soit trois degrés plus chauds que le record précédent de 1951. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Ça devient imprévisible

Le temps chaud et sec a des conséquences pour ceux qui dépendent de la terre pour leur subsistance. À Délı̨nę, aux T.N.-O. , les membres de la communauté consultent les aînés sur les conditions de la glace sur le Grand lac de l’Ours avant d’aller à la chasse. Mais ces conditions changent tellement rapidement que ces conseils sont plus difficiles à donner.

Leroy Andre, un résident de Délı̨nę, dit qu’à la mi-mai, la glace sur le lac fondait plus rapidement que la normale et que le niveau de l’eau était d’au moins 30 centimètres plus bas. On voit des roches que nous n’avons jamais vues avant, et différentes choses sur les rives , dit-il. Leroy Andre dit que les aînés ont recommandé d’éviter de s'aventurer sur le lac.

« Nos aînés et ceux qui vont sur le territoire disent que ça devient imprévisible [...] et qu'il ne faut donc pas essayer de faire quelque chose qui pourrait être trop dangereux. » — Une citation de Leroy Andre , résident de Délı̨nę

M. Andre aimerait que l'environnement soit davantage une priorité, pour déterminer les causes de ces changements et les solutions disponibles, car ça devient inquiétant.

Réduction du couvert de glace pour le passage du Nord-Ouest

Le Service canadien des glaces prédit une réduction du couvert de glace dans l’Arctique de l’Ouest, qui inclut les deux routes du passage du Nord-Ouest. Cette prévision est calculée à partir de la quantité de glace qui a fondu l’été dernier et de la banquise qui ne s’est pas reformée entièrement au cours de l’hiver, selon Amanda Prysizney, prévisionniste des glaces pour le Service canadien des glaces.

Cette prévision vient néanmoins avec une mise en garde, selon Mme Prysizney. Ces calculs sont basés sur les prévisions des températures et des vents, et il y a encore de la vieille glace qui va fondre plus lentement. C’est vraiment important de noter que la situation pourrait devenir encore plus dangereuse parce qu'elle est plus variable et qu'il y a encore beaucoup de mouvements de glace.

ECCC prévoit un été plus chaud que les moyennes partout au pays, incluant le Nord. Ce n’est pas une coïncidence que l’Ouest canadien est en feu , constate Terri Lang.

Avec les informations de Liny Lamberink