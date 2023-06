Près d’une vingtaine de personnes ont manifesté, lundi, devant le siège de la CNN, au 40, rue Elgin, pour réclamer un accès équitable au parc de la Gatineau.

Les manifestants déplorent que le programme de mobilité active 2023 publié au début du mois par la CCN n’offre aux automobilistes l'accès aux promenades seulement les mercredis de 8 h jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil, et les samedis et dimanches de midi jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil.

Selon eux, cet accès limité aux automobiles restreint les marcheurs qui utilisent leurs véhicules pour ensuite emprunter les sentiers éloignés ou situés en hauteur.

C’est très frustrant , a lancé Serge Bernier, présent à la manifestation. Ma conjointe puis moi, on ne peut pas marcher deux heures de terre pour aller prendre une marche d'une heure aux alentours du Belvédère Huron et du Chalet Huron.

Serge Bernier était aussi présent lundi devant les bureaux de la CCN. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Celui qui se définit comme un amant de la nature déplore que la CCN n’ait pas donné d’autres alternatives aux randonneurs comme lui qui ne peuvent pas forcément marcher ou rouler à vélo pendant plusieurs heures pour accéder à leurs sentiers préférés.

« Je trouve que les gestionnaires du parc sont très condescendants envers une grande partie de la population qui n'a pas la capacité de se rendre soit par marche ou par bicyclette dans le haut du parc. » — Une citation de Serge Bernier, randonneur du parc de la Gatineau

Il croit que la mise en service d'un service de navette gratuite seulement les fins de semaine n’est pas suffisante.

S’il y avait une navette qui était disponible, qui était facilement accessible, oui, ce serait des choses qu'on considérait, mais ce n’est pas disponible , avoue M. Bernier. Puis, c'est ce que la CCN aurait dû faire en tout premier lieu, instaurer des moyens alternatifs plutôt que de fermer complètement les promenades.

Même son de cloche du côté de l’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités de l’Outaouais (AQDR) qui croit que l’horaire des navettes en fin de semaine n’est là que pour servir les touristes.

Nicole DesRoches était présente pour se faire entendre auprès de la CCN. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

La vice-présidente de l’organisme, Nicole DesRoches, croit que le manque d’alternatives pénalise une grande partie de la population, soit les aînés, les personnes à mobilité réduite ainsi que les familles et appelle ainsi la CCN au dialogue pour trouver des solutions.

Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble et discuter des solutions à court, à moyen et à long terme , a expliqué Mme DesRoches. On ne veut pas plus d’autos, on veut un accès pour les gens qui marchent. Puis la marche en passant, c'est un transport actif, ça fait partie de la mobilité active, ce que la CCN ne considère pas, ce n’est pas dans leur définition, donc on veut avoir des discussions avec eux.

Encourager le transport actif

Lancé lors de l’été 2020 en pleine pandémie, le projet pilote de la CCN de fermer les promenades a depuis été inscrit au Plan directeur du parc de la Gatineau approuvé par le conseil d'administration de la CCN en 2021.

L’organisme a invoqué derrière ce projet sa volonté de transitionner vers des modes de déplacement durables et actifs.

La directrice des terrains urbains du Québec et du parc de la Gatineau à la CCN , Catherine Verreault, rappelle aussi que cette décision de la société de la Couronne est le fruit de consultations publiques et que des ajustements ont été apportés cette saison pour répondre aux attentes de tout le monde.

Catherine Verreault est directrice des terrains urbains du Québec et du parc de la Gatineau à la CCN, Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mme Verreault croit que ces changements auront un impact positif sur les écosystèmes du parc ainsi que sur l’expérience des visiteurs.

« Le premier but du parc de la Gatineau, c'est vraiment la conservation. Puis, on repense l'accès aux promenades du parc, vraiment en premier pour la nature. » — Une citation de Catherine Verreault, directrice des terrains urbains du Québec et du parc de la Gatineau à la CCN

La directrice des terrains du parc de la Gatineau encourage aussi le public à explorer des sentiers accessibles en véhicules privés et à diversifier les sentiers afin de protéger les sentiers populaires comme le Belvédère Champlain ou le sentier du lac Pink qui souffrent de l’érosion, selon elle.

Accéder aux études

Portant des pancartes et arborant des chandails avec pour inscription Accès pour tous, plusieurs manifestants ont appelé la CCN à mettre en place plus de navettes. Maurice Labelle, membre du Comité pour un accès plus équitable au parc de la Gatineau, rappelle que le Plan directeur prévoyait de compenser cette fermeture par l'implantation d’autres alternatives.

Un sentier du parc de la Gatineau (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Le plan directeur nous oblige à totalement remplacer les automobiles par une navette, mais il n’ y a pas de navette la semaine , a-t-il regretté.

De son côté, la CCN rétorque que l’offre de navette est en progression et que des véhicules adaptés sont disponibles en location pour les personnes à mobilité réduite.

Au micro de l’émission Les Matins d’ici, M. Labelle, a aussi appelé la CCN à partager au public les études et documents qui ont permis de prendre cette décision.

C’est un peu changé la vocation du parc par rapport à l'appréciation de la nature et à la vocation des promenades qui est l'accessibilité universelle , a-t-il lancé.

« On voudrait arriver à une solution, mais c'est bien difficile pour nous de dire laquelle. On ne connaît pas les études, on ne connaît pas les raisons. Puis ils ont procédé d'une façon absolue. » — Une citation de Maurice Labelle, membre du Comité pour un accès plus équitable au parc de la Gatineau

Plusieurs organismes présents à la manifestation ont appelé la CCN à venir discuter avec eux afin de trouver des solutions justes et équitables.

En attendant, une autre manifestation est prévue le 22 juin lors de la réunion des membres du conseil d'administration de la CCN .

Avec les informations de Maude Ouellet et de Rebecca Kwan