Feux de forêt : la fumée abondante inquiète dans le Nord

La fin de la semaine a été marquée par la présence de fumée abondante dans le ciel du Nord de l’Ontario. Celle-ci peut causer des symptômes comme la toux et les maux de tête.

Gérald Cheng, météorologue, environnement et changement climatique Canada, explique que cette situation résulte de l’importance des feux de forêt au Québec.

Selon lui, les vents transportent toute cette fumée vers l’Ontario, ce qui a des répercussions sur énormément de gens.

Par ailleurs, le météorologue fait remarquer que la situation ne s’améliorera pas rapidement puisque la direction des vents restera la même du moins jusqu’à mardi.

Il ajoute que le temps restera sec cette semaine dans le Nord de l’Ontario. Par conséquent, il y aura très peu de risques d’orages et de précipitations, ce qui aurait pu améliorer la situation.

Pour sa part, Nathalie Barsalou, inspectrice au bureau de Santé publique Sudbury et Districts, a affirmé que les panaches de fumée actuellement présents dans le ciel peuvent provoquer des symptômes comme la toux, l’irritation du nez et de la bouche et des maux de tête.

Toutefois, elle souligne que ces symptômes ne représentent pas de danger réel pour la santé, puisqu’ils disparaissent sans une intervention médicale.

Pour se protéger, elle conseille aux gens de rester à l’intérieur le plus possible et surtout de boire beaucoup d’eau afin de mieux hydrater le corps.

Mme Barsalou, assure que le bureau de la santé publique suit la situation de près et qu’il est prêt à intervenir en cas d’urgence.

Ils ont eu la peur de leur vie

Sheila Girard et Joshua Robin, résidents de Cochrane, ont fait face au feu de très près.

En revenant d'une excursion de pêche, Sheila Girard a été témoin d'un feu de forêt sur la route 652, près de Cochrane. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Nous revenions de la pêche et nous avons été bloqués par le feu qui se trouvait sur les côtés de la route. Nous étions vraiment dans un piège entre deux feux. Cette situation a duré plus de quatre heures. Nous n’avons jamais été aussi proches d’un feu. Il faisait chaud. Ça faisait très peur tellement le feu était proche près de nous. De plus, il y a plusieurs feux près de notre maison , affirme Sheila Girard, résidente de Cochrane.

« C’est incroyable, les secouristes font un travail difficile et remarquable. » — Une citation de Sheila Girard, résidente de Cochrane

Des employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts surveillent le brasier qui a fermé la route 652 en fin de semaine. Photo : Sheila Girard

Il y avait des feux partout dans la forêt. Ce n’est pas quelque chose qu’on a l’habitude de voir ici, à Cochrane. On était en chemin pour la route 652 lorsque la fumée a envahi toute la route. On ne pouvait rien voir , raconte pour sa part Joshua Robin.

Les arbres étaient partout en feu. C’était juste désastreux , conclut-il.

Avec les informations de Chris St-Pierre et de Jimmy Chabot