La Maison des papillons de la Prairie ouvre ses portes au zoo de Saskatoon

Le Saskatoon Forestry Farm Park & Zoo a marqué l'ouverture officielle de la Maison des papillons de la Prairie lundi avec l’arrivée de plus de 300 papillons.

Selon le directeur du zoo, Jeff Mitchell, de nouveaux papillons feront leur apparition progressivement tout au long de la saison. La Maison des papillons fait plus de 150 pieds [45 mètres] de long et nous avons plus de 20 types de papillons qui y volent , indique-t-il.

Il s’agit d’une occasion de se familiariser avec les papillons et d'en apprendre plus sur l'importance des pollinisateurs et ce que nous pouvons faire pour les aider.

Un papillon lors de l'ouverture de la maison des papillons de la Prairie à Saskatoon, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

Jeff Mitchell note que la maison des papillons regroupe des papillons en provenance de toute l'Amérique. Selon lui, les pollinisateurs jouent un rôle essentiel dans le développement et la préservation de l'écosystème.

Sans pollinisateurs, nous n'avons pas de plantes, nous n'avons pas de nourriture et bien d'autres choses encore. Les papillons sont l'un des pollinisateurs [...] Nous devons donc nous assurer que nous disposons de tout ce dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils font pour l'écosystème , ajoute-t-il.

Des activités éducatives organisées par la Saskatoon Zoo Society ont eu lieu lors des festivités d'ouverture et la Fondation du Zoo de Saskatoon a offert des prix de présence aux visiteurs.

La Maison des papillons de la Prairie renforce les programmes d'éducation et de conservation du zoo tout en offrant un espace serein aux visiteurs de tous âges , précise la directrice générale de la fondation, Dawn Woroniuk.

Le zoo rappelle aux visiteurs l'importance de préserver un environnement sécurisé pour les papillons en les encourageant à s'abstenir de les manipuler ou de les déplacer en dehors de leur habitat.

Avec les informations de Liam O'Connor