Encore trop de matières recyclables jetées aux poubelles

Dans son bilan 2022 présenté lundi, la RITMRG soulève qu’encore aujourd’hui, de nombreuses matières recyclables sont mises dans les bacs à déchets.

D’après les données de la Régie, environ 59 % des matières recyclables du territoire sont bel et bien mises au bac bleu et récupérées, ce qui signifie qu’encore une grande quantité se retrouvent enfouies.

L’objectif de la Régie est d’atteindre 75 % de matières recyclées.

Il faut mettre les bonnes matières dans les bons bacs. On ne le répétera jamais assez, mais ça fait toute la différence , lance la directrice générale de la RITMRG , Nathalie Drapeau.

Même si la Régie tient ce message depuis plusieurs années, trop de gens ignorent encore l’impact de leurs gestes, selon Mme Drapeau. L’impact n’est pas seulement environnemental, mais aussi économique , précise-t-elle.

Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dernièrement, une partie des matières recyclables des MRC de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé a dû être expédiée à Rivière-du-Loup pour y être traitée en raison d’un bris d’équipement au centre de tri de la RITMRG . Ce bris avait été causé par un objet qui n’aurait pas dû se trouver sur le convoyeur principal de la chaîne de tri.

Les opérations de tri ont depuis repris normalement au centre de Grande-Rivière. On reste vigilants et on doit rattraper notre retard parce qu’on a accumulé beaucoup de matières , indique Mme Drapeau.

« Si on veut se donner une chance d’être plus efficaces […] il faudra un peu plus de volonté et de considération de ce qu’on met dans notre bac. » — Une citation de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie

Des efforts à faire également pour les matières organiques

Bien que les quantités de matières organiques récupérées augmentent depuis 2018, la Régie n’atteint pas non plus ses objectifs pour le compostage.

Collecte des matières organiques en 2022 et cible à atteindre d’ici 2029 Collecte des matières organiques en 2022 et cible à atteindre d’ici 2029 MRC 2022 Cible pour 2029 Rocher-Percé 58 kg par habitant 85 kg par habitant La Côte-de-Gaspé 57 kg par habitant 92 kg par habitant

Mme Drapeau a tout de même bon espoir pour la suite des choses concernant le compostage, notamment avec la collecte des déchets aux trois semaines, qui semble également porter fruit.

On a un peu réduit la quantité de déchets et on a surtout augmenté le compostage de façon significative, soit près de 40 %, et c’est une excellente nouvelle pour nous , dit-elle.

Mme Drapeau invite également les citoyens à être plus conscients des déchets qu’ils produisent et de tenter de réduire à la source.

Des projets à venir

Quelques projets sont dans la mire de la RITMRG , notamment la transformation locale du plastique souple.

Au lieu d’envoyer cette matière-là vers l’enfouissement ou vers des acheteurs en Ontario, l’idée est de transformer ça en petits flocons pour réintégrer dans de l’asphalte ou dans la fabrication de mobilier urbain , explique Mme Drapeau.

Des projets de déconstruction , donc de récupération de matériaux de bâtiments destinés à la démolition dans le but de leur donner une seconde vie, sont également en branle sur le territoire.

Avec les informations de Bruno Lelièvre