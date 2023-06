Les deux organismes ont publié un rappel à ceux qui ne voudraient pas quitter.

L’interdiction d’accès émise par Québec, en vigueur depuis dimanche à 8 h, touche tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean et demande spécifiquement de quitter le secteur dans les plus brefs délais.

La publication faite initialement par la Zec Rivière-aux-Rats lundi après-midi, puis partagée par la Zec des Passes, mentionne qu'il est crucial que les gens comprennent que d’aller à l'encontre de ces règlements peut mettre leur vie en danger.

Depuis dimanche, la Zec des Passes procède à des évacuations sur son territoire en raison des feux de forêt à proximité. Toujours sur Facebook, il est précisé que la zec travaille de concert avec les autorités pour l’évacuation de personnes récalcitrantes sur le territoire.

Quatre importants feux à la limite ouest menacent de pénétrer la zec. De nombreux foyers d'incendie se trouvent aussi à l'intérieur du territoire. Selon le directeur général de la Zec des Passes, Frédérick Gagnon, il s'agit d'un nombre record de feux depuis plusieurs années.

On a évacué la totalité des personnes sur le territoire, [mais] il y a quand même des personnes récalcitrantes [...] Si vous connaissez des gens qui s'obstinent à vouloir rester en forêt sur le territoire de la zec, nous, on va déployer les efforts pour, justement, donner l'information à la Sûreté du Québec pour qu'ils soient évacués , a expliqué le directeur général de la Zec des Passes, Frédérick Gagnon.

La zec des Passes a déjà été la proie d'un incendie de forêt majeure, en 2020. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

La semaine dernière, la première interdiction d’accès visait des territoires plus restreints et il était alors possible pour ceux qui étaient déjà en forêt d’y demeurer.

On a fait des évacuations d'urgence et on en fait en ce moment même, en collaboration avec la Sûreté du Québec [...] Il y a beaucoup de gens qui se croient en sécurité, que tout va bien, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, ça peut devenir très, très, très critique et dangereux en l'espace de deux, trois ou quatre heures , a poursuivi Frédérick Gagnon.

Trente feux en activité dans la région

Les deux zecs sont situées dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Celle-ci compte actuellement 18 feux de forêt, dont 17 sont considérés non maîtrisés.

Le feu qui possède la plus grande superficie se trouve entre les deux zecs, dans le secteur du lac Connelly. À 16 h, le feu numéro 236 couvrait 7400 hectares, selon l’estimation publiée par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Ailleurs dans la région, il y a dix feux de forêt répertoriés dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, dont cinq sont non maîtrisés, et deux dans celle du Domaine-du-Roy.

Un peu plus tôt en journée, la SOPFEU disait concentrer ses énergies sur le feu (#299) de Notre-Dame-de-Lorette au nord du Lac-Saint-Jean qui menace un secteur de villégiature dans la Zec Rivière-aux-Rats et sur les nombreux feux non maîtrisés qui menacent de plus en plus des secteurs de la Zec des Passes.

L'agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu, Josée Poitras Photo : Radio-Canada

Les sapeurs s'activent aussi près de La Doré ou le feu représente un risque pour un poste de retransmission d'Hydro-Québec.

Lorsque c'est près des communautés, c'est vraiment une priorité. L'autre priorité, ce sont les infrastructures stratégiques, par exemple les lignes hydroélectriques. Il pourrait y avoir des ponts également qui pourraient couper. Rappelez-vous, en 2020, dans le secteur Chute-des-Passes, il y avait un pont qu'il fallait protéger, alors c'est la même chose et c'est pour cette raison que le feu de Notre-Dame-de-Lorette, dans le secteur Chute-des-Passes, est bien priorisé par la SOPFEU en attendant donc que les autres feux se calment ou qu'on soit capable d'intervenir , a précisé en fin d'avant-midi Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU au Saguenay-Lac-St-Jean.

Avec les informations de Béatrice Rooney, Andréanne Larouche et Michel Gaudreau