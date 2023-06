Ouverture d’un complexe de 47 logements destinés aux Winnipégois vulnérables

Un nouveau complexe d’habitation pour les personnes vivant avec des troubles mentaux et des dépendances a ouvert ses portes, lundi, au cœur du quartier Centennial, à Winnipeg. Il comprend 47 logements.

Au coin de l’avenue Ross et de la rue Ellen, un entrepôt condamné depuis plus de vingt ans a cédé sa place en 2021 à la construction d’un bâtiment de trois étages estimé à 9 millions de dollars.

Le complexe d'habitation Ross Ellen comprend plusieurs pièces communes, dont une salle réservée à des activités culturelles autochtones. À l’extérieur, un patio et un jardin communautaire sont réservés aux locataires.

Du personnel de soutien sera sur place en tout temps et 15 unités sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le nouveau projet à but non lucratif est administré selon l’approche du logement d'abord , qui consiste à traiter les problèmes de toxicomanie et de santé mentale, entre autres, une fois que la personne a un logement.

John Pollard est co-PDG de Pollard Banknote, dont la famille a contribué financièrement au projet et en assurera la gestion. Photo : Radio-Canada

L’approche gagne du terrain, mais de nombreuses organisations à Winnipeg exigent toujours des usagers qu’ils soient sobres pour avoir un endroit où dormir, explique John Pollard, co-PDG de Pollard Banknote, dont la famille a contribué 4,6 M$ au projet et en assurera la gestion.

« Vous devez prendre les gens tels qu'ils sont et espérer qu'ensuite ils pourront [s'améliorer] à partir de là. » — Une citation de John Pollard. , co-PDG de Pollard Banknote

La seule façon de faire des progrès significatifs pour relever [le défi de l’itinérance] est de travailler ensemble, tous les gouvernements, les agences de services sociaux et le secteur privé , a déclaré Scott Gillingham lors de l'inauguration du complexe Ross Ellen, lundi.

Les trois ordres de gouvernement ainsi que l’organisme End Homelessness Winnipeg ont également contribué au financement du projet.

De surcroît, la province s'est engagée à verser un financement opérationnel annuel.

Un besoin criant de logements sociaux

L'idée du complexe est née lorsque la famille Pollard a acheté l'hôtel Winnipeg afin de le restaurer.

Selon John Pollard, le bâtiment vieux de 142 ans de la rue Main regorgeait de punaises de lit et s’effondrait à certains endroits. Il abritait une cinquantaine de personnes en situation précaire qui ont dû se trouver un logement ailleurs.

Nous nous sentions mal à l'idée de fermer l'hôtel Winnipeg, même s'il s'agissait d'espaces décrépits dans lesquels personne ne devrait vivre , raconte John Pollard. L’expérience a été, selon lui, révélatrice des conditions déplorables que certaines personnes doivent endurer.

Une chambre comme celle-ci se trouve dans le complexe d'habitation Ross Ellen, inauguré lundi à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

Avec l'aide de plusieurs services de logement et de sa propre famille, John Pollard a pu trouver des résidences alternatives aux anciens résidents de l'hôtel, mais cela a pris du temps et ça a été vraiment difficile .

Si vous êtes en situation vulnérable et n’avez pas toutes ces ressources derrière vous, quelle chance avez-vous de trouver un logement? , se demande-t-il.

John Pollard se dit déterminé à augmenter le nombre de logements sociaux avec services de soutien à Winnipeg.

La construction du complexe Ross Ellen a débuté en novembre 2021. Quatorze résidents y ont élu domicile et d’autres emménagent sous peu, souligne-t-il.

Avec les informations de Darren Bernhardt