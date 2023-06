Une fresque gigantesque apparaît sur le mont Royal

Le festival Mural et la Ville de Montréal ont dévoilé lundi une immense fresque éphémère de l’artiste Saype sur le mont Royal.

L'œuvre, qui représente deux mains liées, s’inscrit dans la série Beyond Walls du muraliste français, qui vise à promouvoir un message d’unité. Il a choisi Montréal comme dix-huitième escale de création, après avoir apposé sa griffe à Paris, à New York, de même qu’en Asie et au Moyen-Orient, depuis 2019.

La fresque a été produite en une semaine sur un lieu spécialement aménagé du mont Royal. Elle a été réalisée avec une peinture écoresponsable à base de pigments naturels.

La création de la fresque de Saype a pris une semaine. Photo : Saype

Je veux avoir un impact sur les gens et sur la société, sans avoir d’impact sur la nature, a raconté Saype à Catherine Richer, de l’émission Le 15-18. À mon avis, l’art est quelque chose d’extrêmement rassembleur, et il peut faire bouger des lignes dans la société, ou faire réagir.

Le festival Mural, qui met de l’avant l’art urbain et la musique, se déroule du 8 au 18 juin à Montréal.