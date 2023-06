Des difficultés pour obtenir un visa freinent l’arrivée d’étudiants étrangers au CEF

Dans sa politique de recrutement d'élèves étrangers, le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) a noué de nombreuses ententes, signées ou verbales, avec divers pays francophones. Or, malgré ces ententes, de nombreux jeunes souhaitant venir étudier en Saskatchewan connaissent des difficultés lorsque vient le moment d'obtenir leur visa.

En 2021, le CEF annonçait l'arrivée de plus de 50 étudiants étrangers. Ces derniers devaient arriver en Saskatchewan en mars 2022. Or, aucun n'est parvenu à obtenir son visa.

Le Conseil des écoles fransaskoises précise que 30 personnes seraient actuellement en attente de leur visa, dont 23 du Burkina Faso, 4 du Burundi, 1 du Cameroun et 2 du Mali. La division scolaire ne précise toutefois pas à quel moment leur arrivée dans la province est prévue.

Actuellement, 12 étudiants étrangers sont venus poursuivre leurs études secondaires à Gravelbourg grâce à ces partenariats, selon le CEF . Parmi eux, 4 sont du Burundi, 1 du Cameroun et 7 du Burkina Faso.

De nombreuses ententes écrites et verbales

La division scolaire souligne que quatre ententes ont été signées avec le Liban, le Burkina Faso, le Mali et la Tunisie.

Le CEF précise également qu'il a signé une entente avec trois collèges de la République démocratique du Congo.

Par ailleurs, des ententes verbales ont aussi été conclues avec le Niger, le Cameroun, Madagascar et le Burundi, affirme la division scolaire.

RÉCAPITULATIF DES ENTENTES DU CÉF RÉCAPITULATIF DES ENTENTES DU CÉF ENTENTES SIGNÉES ENTENTES VERBALES Liban - pour les enseignants Niger - programme de sport-études Mali - élèves internationaux Cameroun - élèves internationaux Tunisie - « talents internationaux » Madagascar - élèves internationaux Burkina Faso - élèves internationaux Burundi - élèves internationaux

Le CEF indique également que des établissements de Madagascar, de la France et de la Belgique auraient exprimé leur intérêt pour des ententes avec la division scolaire fransaskoise.

D'après les documents du CEF , chaque étudiant étranger doit débourser entre 10 600 $ et 17 600 $ pour une année scolaire. Ces montants comprennent les droits de scolarité, d'hébergement, de restauration, d’admissions et de traitement des dossiers.

Le Conseil des écoles fransaskoises précise qu'aucun étudiant étranger n'a bénéficié de bourses d'études.

Le plan stratégique quinquennal 2016-2021 du CEF est toujours en vigueur. Ce dernier mentionne l'objectif de mettre en place une stratégie de recrutement des élèves étrangers. Le plan stratégique 2021-2026 n’est, pour le moment, pas disponible.

En avril, une délégation du CEF s’est rendue au Burundi et au Niger dans le but de tisser des partenariats avec des écoles locales. Or, ce voyage a suscité les critiques de plusieurs parents, notamment en raison du coût du voyage.

Avec les informations de Perrine Pinel