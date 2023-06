Regardez ce qui est arrivé avec le LRT d’Ottawa, regardez ce qui se passe avec Eglinton-Crosstown : c’est la pagaille complète, c’est un désastre. La ministre dort au volant et tout dérape! Quelqu’un doit en prendre la responsabilité , a clamé la chef du NPD , Marit Stiles, à la sortie de la période des questions.

Elle a ajouté qu’elle serait surprise si le premier ministre ne songeait pas à lui retirer son poste .

Eglinton-Crosstown, une ligne de train léger de 19 kilomètres qui doit traverser Toronto d’est en ouest, aurait dû être complétée en 2020. Quelques semaines après le début d’une nouvelle bataille judiciaire entre le promoteur et l’agence Metrolinx, l’échéancier révisé du projet se fait toujours attendre. Le coût en est maintenant estimé à près de 13 milliards de dollars.

« Alors que les rumeurs de remaniement ministériel circulent, la ministre des Transports croit-elle encore qu’elle est la bonne personne pour ce travail? » — Une citation de Marit Stiles, chef du NPD de l’Ontario

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, s’est dit d’accord avec Mme Stiles dans ce dossier.

Je voudrais bien voir tout le gouvernement être remplacé pour être honnête! Mais je dois dire que la ministre qui a le plus de comptes à rendre en ce moment, c’est celle des Transports , a-t-il lancé.

Il souligne que les coûts de la ligne Ontario ont aussi explosé, et que des doutes planent déjà sur le projet de train léger sur la rue King à Hamilton.

Caroline Mulroney assure que la construction progresse

Je veux assurer aux Ontariens que la construction d’Eglinton-Crosstown continue de progresser. Le projet est à 98 % complété , a affirmé Caroline Mulroney, lors de la période des questions.

Elle pense cependant que les déboires du LRT d’Ottawa sont une preuve que les politiciens ne devraient pas interférer avec les échéanciers et l’ouverture de projets de transport en commun .

L'enquête publique sur le LRT d'Ottawa a conclu en novembre que le réseau a été mis en service au public avant d’être prêt, pour des raisons politiques et financières .

La ministre soutient aussi que le gouvernement a multiplié les initiatives pour accélérer les projets de transport en commun, malgré ce qu’elle a décrit comme des tentatives constantes du NPD de lui mettre des bâtons dans les roues.

La Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport, notamment, vise à faciliter l’accès aux terres et à éliminer les obstacles administratifs pour quatre projets de transport en commun dans le Grand Toronto.

Le leader parlementaire du gouvernement, Paul Calandra, a défendu sa collègue à la sortie de la Chambre.

Nous sommes au milieu de la plus grande expansion du transport public et des routes et des autoroutes de notre histoire et la ministre Mulroney a été capable d’accomplir cela [...] Je ne peux penser à personne de mieux pour nous guider là-dedans. Elle a fait un travail remarquable.

Il affirme qu’il n’a pas entendu parler de remaniement ministériel, mais que c’est une décision qui revient premier ministre.