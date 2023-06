Soupir de soulagement pour des évacués d’Halifax qui retournent à la maison

Je suis heureuse que tout soit là , lance Emily Roy en entrant dans sa maison lundi. Elle y retournait pour la première fois, et avait très hâte de pouvoir le faire.

Ça sent mieux qu’hier! , dit en riant Olivier Roy, son conjoint. Lui a pu retourner à la maison dimanche soir, après avoir reçu un message d’alerte sur son téléphone l’informant que cela était maintenant possible.

Olivier Roy se trouve très chanceux que le feu n'ait pas atteint sa résidence. Photo : Radio-Canada

J’étais prêt! J'avais un masque dans ma voiture, des gants et des sacs de poubelle, j’étais prêt à venir nettoyer mon frigidaire! , explique-t-il, en ajoutant qu’il voulait s’assurer de bien aérer la maison avant que son fils d’un an et sa femme reviennent.

« Nous, on est chanceux d’avoir une maison à revenir. » — Une citation de Olivier Roy

Olivier Roy est reconnaissant. Il savait que sa maison n’avait pas subi de dommages importants mais il pense à ceux qui n’ont pas eu cette chance. On vient d'apporter notre enfant à la garderie et tout le monde est content d'être revenu chez nous, mais on a tous encore dans la tête qu’on a un certain voisin qui n’a pas de maison à retourner chez eux.

Un tour rapide de la maison et de la propriété confirme qu’il n’y a pas de dommages importants à la résidence. Il faudra tester l’eau du puits et acheter des provisions, car Olivier ne voulait pas courir le risque et a tout jeté ce qui se trouvait dans les réfrigérateurs et congélateurs.

Je pense tout le temps aux gens qui ont perdu leur maison. C'est rien perdre une coupe de centaines de piasses en manger. C’est rien.

Il tient à remercier les pompiers pour leurs efforts. À un kilomètre et demi de sa maison, une résidence a complètement été ravagée par les flammes. Notre maison était directement dans la trajectoire du feu.

On réalise pas, jusqu’à tant que ça arrive

Quelques rues plus loin, Mélina Martin pousse le même soupir de soulagement. Elle aussi n’a perdu que de la nourriture.

On est chanceux. On va au magasin, on l'achète, et là mon frigidaire est tout propre! Ça fait du bien quasiment.

« On est contents d'être chez nous et de voir que tout est correct. » — Une citation de Mélina Martin

Avec son conjoint Reggie, ses trois enfants et leurs deux chiens, toute la famille a passé la semaine chez sa sœur, en périphérie de la zone évacuée. Mélina raconte que de façon générale, tout s’est bien passé, car les enfants ont continué à fréquenter l’école et à jouer au soccer.

En rentrant, j’ai quasiment eu des pleurs de soulagement. Tu fais comme, ah mon dieu je rentre à la maison , lance-t-elle.

Mélina Martin a été très soulagée de retrouver sa maison en bon état. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Devant les corvées ménagères et la paperasse des assurances, Mélina Martin est consciente que tout le monde n’a pas eu cette chance.

Je me sens choyée, je me sens tellement privilégiée et chanceuse d’avoir ma maison. Je l’aimais, mais je l’aime encore plus!

Mélina Martin espère ne pas revivre cette expérience. Elle affirme que sa famille continuera à suivre à la lettre les consignes provinciales sur l’interdiction des feux à ciel ouvert.

On réalise pas jusqu’à tant que ça arrive. On le sait, mais on ne le réalise pas, là on l’a réalisé. Ça peut prendre une seconde, et ça impacte pas seulement toi, ça impacte 17 000 personnes et beaucoup de maisons. On va profiter de l'été, mais on va être intelligents.

D’après le reportage de Catherine Morasse