Michel Marc Bouchard, du Saguenay–Lac-Saint-Jean aux grandes scènes du monde

Un texte de Didier Morelli

Cet article est le premier d’une série sur les lauréats et lauréates des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle.

Depuis ses débuts professionnels au début des années 1980  (Nouvelle fenêtre) , Michel Marc Bouchard a écrit plus de vingt-cinq pièces de théâtre qui lui ont valu de nombreux prix, tant au pays qu’à l’étranger. Ses textes en français ont été traduits dans de nombreuses langues, ce qui lui a valu une audience mondiale.

Sa première grande réalisation est une pièce de théâtre intitulée Les feluettes, qui raconte un amour homosexuel. Cette pièce a été créée en 1987 par le regretté metteur en scène québécois André Brassard. Depuis, Michel Marc Bouchard a collaboré avec de nombreuses personnes de renom, dont le cinéaste Xavier Dolan, qui a transposé sa pièce Tom à la ferme en film en 2013 et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé en minisérie en 2022.

Dans son message vidéo pour les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, Michel Marc Bouchard souligne le privilège qu’il a eu d’avoir pu écrire son œuvre dans sa langue maternelle : J’ai eu la chance de pouvoir œuvrer, travailler, écrire dans l’une des plus belles langues au monde : la langue française. Cette langue est riche, polyphonique, multiple et elle m’a permis d’explorer un large spectre de sa musicalité . Bien que ses pièces fassent le tour du monde, l’artiste reste ancré dans son héritage culturel et dans les souvenirs de son Saguenay–Lac-Saint-Jean natal.

L'auteur et dramaturge Michel Marc Bouchard Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

La piqûre du théâtre à l’église

Dans une entrevue en anglais accordée à Julia Caron de la CBC  (Nouvelle fenêtre) après l’annonce de son Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, il décrit son enfance dans les années 1960 au sein d’une communauté qui, à l’époque, était passablement isolée de la culture dominante. Pour le dramaturge, l’église représentait une porte d’entrée idéale dans les fastes du théâtre : La messe est imprégnée de codes théâtraux… le décor, la musique et les hommes en robes, vous voyez? L’église était le seul endroit où nous pouvions voir une mise en scène empreinte d’un tel exotisme!

Michel Marc Bouchard s’est engagé très tôt dans la voie de la dramaturgie. Dans un entretien accordé à la revue Voix et Images (Nouvelle fenêtre) en 2008, il évoque l’influence de son enfance sur sa façon de raconter des histoires : Pour moi, il y a toujours eu le besoin de parler à quelqu’un qui n’est pas là. Ce besoin vient en grande partie de la mort de ma sœur. [Josée] avait trois ans et demi, j’en avais six et je me souviens qu’après son décès je lui parlais beaucoup. Tout s’est compliqué quand j’ai commencé à croire qu’elle me répondait.

Son père, René Bouchard, était agriculteur et boucher. Il a épousé Madeleine Fleury, une enseignante, en 1954. Michel Marc Bouchard a trois autres sœurs : Luce, Caroline et Claudine.

CBC Arts a hissé Michel Marc Bouchard parmi ses « Super Queeroes (Nouvelle fenêtre) » dans le cadre d’un reportage en ligne (en anglais) célébrant les artistes LGBTQ du Canada à l’occasion du 50e anniversaire des émeutes de Stonewall en 1969.

Au cours de l’hiver 2023, en réaction à la destruction d’espaces culturels en Ukraine lors de l’invasion russe, le dramaturge a aidé à coordonner, dans plusieurs théâtres montréalais, des représentations dédiées au peuple ukrainien. Sur sa page Facebook, il parle de la réduction au silence des théâtres ukrainiens, dont le théâtre d’art dramatique régional de Donetsk à Marioupol, où près de 600 personnes qui s’y abritaient ont été tuées lors d’une frappe aérienne.